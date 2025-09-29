「指摘されるとムッとする人へ」心がラクになる“10のアドバイス”に15万いいね「印刷して見返したい」【ママリ】
「指摘されるとムッとなる人」にやってほしいことに15.7万いいね
川岸宏司(マグ)(@OnebookofMAG)さんの投稿です。プライベートや仕事でミスなどを指摘されると、つい「ムッ」となってしまう人もいますよね。そんな人に対して、すぐにでも試せるおすすめの行動10選を紹介し、共感の声が寄せられました。
©OnebookofMAG
©OnebookofMAG
指摘されると「ムッとなる人」にやってほしいこと。
頭ではわかっていても感情が先に出てしまうのが人間なので、ムッとするのは自然なこと。大事なのは、その後どう言語化して冷静さを取り戻すかで、表情に出た時点で負けだと思ってます。
紹介された行動10選から、大きく2つの段階に分けられそうですね。1つは、2・4・9番のように、その場での相手とのトラブルを避ける行動です。指摘されたことに対し深く考える前に4・9番の「なるほど・教えてくれてありがとう、と言ってみる」を試すことで、一呼吸置くことができますよね。
2つ目の段階は残りの「冷静に考える行動」です。自分自身を振り返り整理することで、相手と自分の問題を分けることができるのではないでしょうか。
とはいえムッとした瞬間は、これらの方法を思い出すのは難しいかも。だからこそ、冷静なときにこの10選を読んで心の片隅に常に置いておくことが大事ですね。
この投稿には「印刷して見返す」「とりあえず怒りの言葉以外を先に言うと落ち着いてくる」といったコメントが寄せられていました。指摘されるとムッとなってしまい困っていた方は、すぐにでも参考にしたい有益な投稿でした。
「ほぉ～と思った」祖母が孫に伝えた、シンプルな生き方に1万いいね
ほうじ茶(@tomizawa1217)さんが投稿したあるエピソードです。「年の功」とよく言いますが、お年を召した方の言葉には重みを感じることがあります。さまざまなことを乗り越えてきたからこそ、見える景色、言える言葉があるのでしょう。そういった言葉をもらえるのはありがたいですよね。
今回は、祖母から孫に伝えられた、ハッとする言葉をご紹介します。
祖母と電話したら「食べれるもの食べて、眠れる時寝なさい、それしかないから、それでしかないから」「ちゃんと自分の人生を生きる自覚持ちなさい」と言っていた。〈ほぉ～〉と思った。
生きることは、ときに複雑に思えてしまいますが「食べる」「眠る」が基本だと、改めて感じさせられます。自分の人生を生きるためには、まず健康でいること。これは、まさしく経験者からのありがたい言葉ですね。
この投稿に「素敵なおばあさま」「人生はシンプル」などのリプライが寄せられました。自分の人生を生きるという気持ちを強く持っていれば、人生の荒波にもまれても自分らしさを見失わず、相手も自分も大切にできる人になれるのではないでしょうか。
祖母からほうじ茶さんを思う気持ちがひしひしと伝わってくる、強くて温かい言葉のご紹介でした。
「カットしめじ」パッケージに書かれた真実に6万いいね
めんみ(@menminosabuaka)さんの投稿です。最近、環境に配慮した活動が注目されています。消費者としても、リサイクルや食品ロスに気を付けるなど、できることはたくさんありますよね。
投稿者・めんみさんは、カットしめじを買おうとした際、パッケージを見てあることに気が付きました。
©menminosabuaka
今日スーパーでしめじ見てたら『石づき取ってバラバラにしてくれてるしめじ』があって
「便利だわ～値段変わらんし横着してこっち買おっかなー」
と思って裏見たら
『カットされた石づきは堆肥化し農地還元してる』て書いてあって私が生ゴミとして捨てるより100倍良いじゃん今後もこっち買う‼️と思った
食べずに捨てている方も多そうな、しめじの石づき。カットしめじの場合は堆肥として使われ、エコになっているとご存じでしたか？袋に書いてあったとしても、そこまで目を通してない方もいるでしょう。ただの家庭ごみとして廃棄されるより、有効活用されている感じがしますよね。
この投稿に「裏面見たことなくて、初めて知りました」「優先的に買います！」などのリプライが寄せられました。どうせ買うなら、無駄なく食べ物を有効利用している食材がいいですね。身近な食材からエコの視点に注目できる、すてきな投稿でした。
記事作成: nao16
（配信元: ママリ）