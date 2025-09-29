「指摘されるとムッとする人へ」心がラクになる“10のアドバイス”に15万いいね「印刷して見返したい」【ママリ】

「指摘されるとムッとなる人」にやってほしいことに15.7万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。自分以外の人の新しい視点や考え方から学びを得ることはありますよね。今回は、Xに投稿された学びになるような投稿を3つ厳選してご紹介します。思わず「ほほー」とうなったり、見習いたくなったりするような投稿をどうぞごらんください。

川岸宏司(マグ)(@OnebookofMAG)さんの投稿です。プライベートや仕事でミスなどを指摘されると、つい「ムッ」となってしまう人もいますよね。そんな人に対して、すぐにでも試せるおすすめの行動10選を紹介し、共感の声が寄せられました。

©OnebookofMAG

©OnebookofMAG

指摘されると「ムッとなる人」にやってほしいこと。

頭ではわかっていても感情が先に出てしまうのが人間なので、ムッとするのは自然なこと。大事なのは、その後どう言語化して冷静さを取り戻すかで、表情に出た時点で負けだと思ってます。

紹介された行動10選から、大きく2つの段階に分けられそうですね。1つは、2・4・9番のように、その場での相手とのトラブルを避ける行動です。指摘されたことに対し深く考える前に4・9番の「なるほど・教えてくれてありがとう、と言ってみる」を試すことで、一呼吸置くことができますよね。



2つ目の段階は残りの「冷静に考える行動」です。自分自身を振り返り整理することで、相手と自分の問題を分けることができるのではないでしょうか。



とはいえムッとした瞬間は、これらの方法を思い出すのは難しいかも。だからこそ、冷静なときにこの10選を読んで心の片隅に常に置いておくことが大事ですね。



この投稿には「印刷して見返す」「とりあえず怒りの言葉以外を先に言うと落ち着いてくる」といったコメントが寄せられていました。指摘されるとムッとなってしまい困っていた方は、すぐにでも参考にしたい有益な投稿でした。

「ほぉ～と思った」祖母が孫に伝えた、シンプルな生き方に1万いいね

ほうじ茶(@tomizawa1217)さんが投稿したあるエピソードです。「年の功」とよく言いますが、お年を召した方の言葉には重みを感じることがあります。さまざまなことを乗り越えてきたからこそ、見える景色、言える言葉があるのでしょう。そういった言葉をもらえるのはありがたいですよね。



今回は、祖母から孫に伝えられた、ハッとする言葉をご紹介します。

祖母と電話したら「食べれるもの食べて、眠れる時寝なさい、それしかないから、それでしかないから」「ちゃんと自分の人生を生きる自覚持ちなさい」と言っていた。〈ほぉ～〉と思った。

生きることは、ときに複雑に思えてしまいますが「食べる」「眠る」が基本だと、改めて感じさせられます。自分の人生を生きるためには、まず健康でいること。これは、まさしく経験者からのありがたい言葉ですね。



この投稿に「素敵なおばあさま」「人生はシンプル」などのリプライが寄せられました。自分の人生を生きるという気持ちを強く持っていれば、人生の荒波にもまれても自分らしさを見失わず、相手も自分も大切にできる人になれるのではないでしょうか。



祖母からほうじ茶さんを思う気持ちがひしひしと伝わってくる、強くて温かい言葉のご紹介でした。

「カットしめじ」パッケージに書かれた真実に6万いいね

めんみ(@menminosabuaka)さんの投稿です。最近、環境に配慮した活動が注目されています。消費者としても、リサイクルや食品ロスに気を付けるなど、できることはたくさんありますよね。



投稿者・めんみさんは、カットしめじを買おうとした際、パッケージを見てあることに気が付きました。

©menminosabuaka

今日スーパーでしめじ見てたら『石づき取ってバラバラにしてくれてるしめじ』があって

「便利だわ～値段変わらんし横着してこっち買おっかなー」

と思って裏見たら

『カットされた石づきは堆肥化し農地還元してる』て書いてあって私が生ゴミとして捨てるより100倍良いじゃん今後もこっち買う‼️と思った

食べずに捨てている方も多そうな、しめじの石づき。カットしめじの場合は堆肥として使われ、エコになっているとご存じでしたか？袋に書いてあったとしても、そこまで目を通してない方もいるでしょう。ただの家庭ごみとして廃棄されるより、有効活用されている感じがしますよね。



この投稿に「裏面見たことなくて、初めて知りました」「優先的に買います！」などのリプライが寄せられました。どうせ買うなら、無駄なく食べ物を有効利用している食材がいいですね。身近な食材からエコの視点に注目できる、すてきな投稿でした。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）