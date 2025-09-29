お笑いコンビ・エバースの佐々木隆史（32）が28日深夜に放送されたテレビ朝日「有吉クイズ」（日曜深夜0・40）に出演。野球部時代の仲間からのメッセージに涙する場面があった。

この日は、「動いていないLINEグループを既読にできる？」と題した企画を実施。長らく稼働していないLINEグループにメッセージを送り、3分以内に既読がつけばチャレンジ成功というもの。佐々木の高校野球部時代の同級生が集まったLINEグループを使い、企画を進めていった。

宮城の強豪校・古川学園高野球部出身でキャプテンだった佐々木。チャンスの場面でスリーバント失敗に終わり、秋季東北大会ベスト4を逃したトラウマが。LINEグループに「あの秋の敗因、なんだったか覚えてる？」と送ると、誰も佐々木の犠打には触れず。佐々木が追加で「俺のスリーバント失敗だろ。思い出しちゃった」と送ると、「そんなんあったけ？」と返信があり、誰も佐々木を責めなかった。

これに佐々木は「ちょっと感動して…」と涙が止まらず。進行役の同局野村真季アナウンサーも「グッときちゃって」ともらい泣きした。