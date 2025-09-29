髪色や洋服から秋らしさを感じる姿

1997年放送のドラマ「ガラスの仮面」(テレビ朝日)や98年放送のドラマ「聖者の行進」(TBS)に出演した42歳女優の最新姿が話題となっている。

「お散歩が気持ちい〜季節ですねっ」とインスタグラムに書き込み、目を閉じながら笑顔を浮かべる姿を披露したのは松本莉緒。「新潟のもちっふわっ良い香りの新米ぜひ食べてね〜」と呼びかけ締めくくっている。

SNS上では「秋モードの莉緒さん、やっぱり綺麗」「久しぶりに見た！変わらず綺麗だなぁ」「松本莉緒さん懐かしい…可愛い」などのコメントが寄せられた。

松本は「松本恵」名義で94年に11歳で芸能界デビュー。97年放送の「ガラスの仮面」では女優の安達祐実演じる主人公・北島マヤのライバルの姫川亜弓役、98年放送の「聖者の行進」では重い知的障害を持つ高原鈴役を好演し、大きな反響を呼んだ。

目を閉じながら笑顔を浮かべる松本莉緒

(インスタグラム＠matsumoto_rio1022より)

中学校卒業後に芸能活動を休止したが、高校卒業後に松本莉緒へ改名し復帰。2022年にはインスタグラムで新潟県への移住を公表し、現在はヨガインストラクターとしても活動している。