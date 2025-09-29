夫は爆笑問題の田中で3児の母･･･

お笑いコンビ「爆笑問題」田中裕二(60)の妻でタレントの山口もえ(48)が披露した爛魯瓩魍阿靴進儡薛瓮轡腑奪箸注目を集めている。

インスタグラムで「息子とデートへ♡♡♡ずっと楽しみにしていた映画『国宝』を観に」と伝えた山口は「役者も衣装もセットも照明も演出も･･･全てが完璧なほど美しかった スクリーンの中で生き生きとしてました そして息子とデートってのが何より母ちゃんの良き思い出となりました」と感想を綴ると「どんどん調子に乗る女…笑」として、息子とデートしたことを喜ぶ笑顔や変顔ショットを複数アップした。

この投稿に「若くて可愛くておもしろいお母さん」「良い！貴重なお姿です」「嬉しくてハメはずしてますね」「長い足が素敵〜」「ひょうきんもえちゃん」「ヤバイヤツがいるな」「オモロ〜」といった声が寄せられている。 山口は2005年に実業家の男性と結婚し07年に長女、11年に長男を出産するが、同年に離婚を公表。15年にお笑いコンビ「爆笑問題」の田中裕二と再婚し、17年に次女を出産していた。