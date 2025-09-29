今季、米ツアーで通算2勝目を挙げた竹田麗央がこの夏の写真を一挙公開 ロスで大谷翔平のホームランを観戦&地元・熊本では阿蘇の幻想的な景色を満喫
竹田麗央が自身のインスタグラムを更新。「August & September」と記すと、この2カ月間に撮影したたくさんの写真や動画を一挙に公開した。
【動画】ダーツでブルに命中？ 会心の笑みを浮かべる竹田麗央【本人のInstagramより】
投稿2つ目はダートに挑戦する姿を動画で公開。2投目は見事に中心を捉えたのか、嬉しそうにカメラを振り返ると会心の笑顔を浮かべていた。またロサンゼルスでドジャースの試合を観戦すると、大谷翔平のホームランを目撃。その打席をしっかりと動画で捉えていた。さらにオープンウィークを利用して地元・熊本県に一時帰国。阿蘇山の中央火口付近に広がる草千里を訪ねると、雲海に包まれた幻想的な雰囲気の写真や、ススキの写真を撮ろうとしている自身の姿などを公開した。そして「くまもん」がプリントされたいちご大福の後は、ハワイの砂浜の写真で締めくくった。次戦はハワイで開催される「ロッテ選手権」に参戦する予定だ。この投稿には仲良しの小祝さくらが「くまもん大福美味しそう」とコメントすると、竹田は「美味しかったです」と返信。スイング動画を見た工藤遥加は「肘の位置を一定に笑」と涙を浮かべた笑顔の絵文字とともにコメントすると、竹田は「次やってみます！」と炎の絵文字を添えて返信していた。ファンからも「久々の投稿嬉しいです」「麗央ちゃんの笑顔最高です」「今年最後の試合までDo your best!!で」と投稿を喜ぶ声と終盤戦に向けた声援が数多く寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
