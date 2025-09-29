今季、米ツアーで通算2勝目を挙げた竹田麗央がこの夏の写真を一挙公開 ロスで大谷翔平のホームランを観戦&地元・熊本では阿蘇の幻想的な景色を満喫

