お金を招くねこは右手？ 左手？ インテリアから財布まで…金運を底上げするグッズ
9月29日は「招き猫の日」。右手を挙げた招き猫は金運を招くとされ、昔から親しまれてきた縁起物だ。せっかくならこの日に合わせて、お金を呼び込む猫モチーフのアイテムを手に入れよう。インテリアとして置くだけで雰囲気が出る招き猫の置物や、持ち歩くだけで金運が上がりそうな財布やアクセサリーなど、おすすめの金運グッズを紹介する。
【画像】お金を招くねこは右手？ 左手？
■白 小判猫 4号 お金を招く右手 招き猫 常滑焼
常滑焼の招き猫は、伝統ある焼き物のぬくもりと美しい仕上がりが特徴。右手を挙げているタイプは金運招来の象徴とされ、玄関やお店の入り口に飾れば“お金を呼び込む猫”として親しまれる。白地に金の小判が映え、シンプルながらも存在感があるデザイン。飾るだけで空間が華やぎ、金運だけでなく幸せを運んでくれるような雰囲気を演出できる。
・金運を呼び込む右手上げの招き猫
・常滑焼ならではの上質な焼き物の風合い
・インテリアとしても映えるシンプルなデザイン
■招き猫 置物 開運 招福 運気アップ 金運祈願
鮮やかなゴールドカラーが印象的な招き猫の置物。金色は古来より金運や繁栄の象徴とされており、特に金運祈願に適したアイテムとして人気がある。リビングやオフィスのデスクに置くと空間が明るくなり、運気が上昇するようなパワーを感じさせる。お守り代わりにプレゼントするのもおすすめ。
・金色ボディで金運アップを強力にサポート
・コンパクトで飾りやすいサイズ感
・開運祈願の贈り物としても最適
■福財布 ラウンドファスナー長財布 (Gold) 金運上昇 ふくろう財布
金運を象徴するゴールドカラーに、縁起の良いふくろうモチーフをあしらった長財布。お札を折らずに収納できるラウンドファスナー型で、実用性と開運効果を兼ね備えている。毎日使うアイテムだからこそ、金運を意識したデザインを取り入れることで日々の気持ちも前向きになれる。
・金運カラーのゴールドで華やかさ抜群
・お札を折らずに収納できる長財布タイプ
・ふくろうモチーフで「不苦労＝苦労知らず」の縁起担ぎ
■[jxleichi] 本革 長財布 金運 ゴールデンイエロー
高級感ある本革を使用した長財布。ゴールデンイエローのカラーは金運アップのシンボルとされており、持つだけで気分が明るくなる。収納力も十分で、カードや小銭を整理しながら、縁起を担いで使える実用的なアイテム。プレゼントにも適している。
・本革素材で高級感があり長持ち
・ゴールデンイエローの明るい発色が金運を呼ぶ
・大容量収納で実用性と開運を両立
■黄金の光輝くスマホお財布布団 国家検定一級技能士謹製
大切な財布やスマホを寝かせるための「お財布布団」。金色の布団は金運アップの象徴で、寝ている間にお金やスマホに良い気を宿すとされるユニークなアイテム。和風の縁起物としても珍しく、話題性も抜群。
・財布やスマホを“寝かせて金運チャージ”
・国家検定一級技能士による手作り品
・ユニークで贈り物にもぴったり
■天然石 パワーストーン 招き猫 ストラップ
小さな招き猫がついた天然石ストラップ。タイガーアイやシトリンなど、金運や仕事運に効果があるとされる天然石を組み合わせている。スマホやバッグにつけて持ち歩ける手軽さが魅力。毎日持ち歩ける“お守り”として活躍する。
・金運アップ効果で人気の天然石を使用
・かわいい招き猫モチーフ付き
・持ち歩きやすく日常使いにぴったり
■【ねこの夢】茶トラ肉球 招き猫 天然石ブレスレット
タイガーアイやマザーオブパールなど、金運や幸運を象徴する天然石を組み合わせたブレスレット。肉球や招き猫のチャームがアクセントになり、ファッション性と開運効果を両立。普段使いしやすいデザインで、性別問わず身につけられる。
・金運石「タイガーアイ」を使用
・かわいい肉球＆猫モチーフデザイン
・普段使いできるシンプルでおしゃれな仕上がり
■開運護符 開運カード 招き猫
財布やポーチに入れて持ち歩ける護符カード。招き猫のイラストが描かれており、金運・開運のお守りとして活躍する。コンパクトながらも存在感があり、いつでも金運を意識できる便利なアイテム。
・コンパクトで持ち歩きやすいカード型
・招き猫の力で金運をサポート
・財布やポーチに入れて毎日携帯できる
9月29日の「招き猫の日」に合わせて、金運を呼び込む猫モチーフのグッズを紹介した。招き猫の置物はインテリアにも映え、財布やアクセサリーは日常的に使える開運アイテムとして人気。手軽なストラップや護符カードもあり、自分に合ったスタイルで“金運アップ”を取り入れることができる。今日は新しい猫グッズで、来る福を迎え入れてみてはどうだろうか。
