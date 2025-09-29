29日、俳優の杉浦太陽さんが、『Ameba教育Meetup』に登壇しました。

8月に、第5子となる次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生したばかりの杉浦さんは、司会者から祝福されると、“ありがとうございます“と笑顔満面。夢空ちゃんの誕生について、“新鮮ですね。5人経験してるじゃん、じゃないんですよ。毎回新しい。7年ぶりの育児、プラス18年ぶりの女の子ということで緊張しましたね。小さすぎて、どう扱っていいのか“と、率直な思いを語りました。









最近は、抱っこすると目が合うようになったそうで、“「夢〜 ぷにぷに〜」ってやったら、ニコッて笑ってくれるんですよ。0歳児の笑顔、ズキューンって。ズキューンって気持ち、久しぶりに感じましたね。メロメロです“と、目尻が下がりっぱなし。



一方で、“赤ちゃんが家に帰ってきて、ようこそって言ってからが、やっぱり大変。夜中の授乳タイムもありますし。育休が終わって仕事もしてるんで。子育てやりながら、学校に送り出して仕事に来るというのが、結構大変“と、リアルな育児ライフについて語りました。









妻でタレントの辻希美さんの様子について聞かれると、“聖母マリアのような。慈愛に満ちていて、顔が違うんですよ。顔つきがちょっと目尻が下がるというか。母性があふれてるなと感じます“と明かしました。









また、最近は長女でインフルエンサーの希空（のあ）さんが、“ひとり暮らししてみたい“と言い出したそうで、“早くない？！みたいな“と、父親としては心配な様子。杉浦さんは“でも、僕も18歳で高校を卒業してひとり暮らししたので、そう考えたらそういう歳なのかなって思って。でも、ちょっと早い“と、一定の理解を示しつつ、複雑な心境を吐露。“親の役目としては、自立していく子の背中を押してあげるというのは、僕も17、18歳の子の子育ては初めてなので、学んでますね“と語りました。





そうしたこともあってか、杉浦さんは“家族7人が揃う時間が限られてくるので、今までは、家族が一緒にいるのは当たり前。でも、当たり前のことに感謝していこうと。日常って、時は過ぎていくので。子どもは成長するので、7人の時間ってかけがえのないものなんだなって思いますね“と、しみじみ語りました。





そして、6人目の可能性について聞かれると、“命懸けで産んでいる妻を横で見ているから、僕からは6人目を産んでくれとは言わないです。子育てが落ち着いて妻が「もう一回6人目を抱っこしたい」と言ったら、その時は考えます“と、妻の希美さんを気遣っていました。



【担当：芸能情報ステーション】