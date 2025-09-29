◆日本選手権近畿地区最終予選 ▽代表決定戦 ミキハウス２―０日本新薬（２９日・淡路佐野運動公園第一野球場）

社会人野球・日本選手権大会（１０月２８日開幕・京セラＤ）の近畿地区最終予選代表が行われ、ミキハウスが日本新薬を下し、第３代表として２年連続出場を決めた。先発した元巨人・高橋優貴投手は左足負傷のアクシデントがありながらも、７回途中５安打、１四球、無失点と好投した。

初回、先頭打者に右前打を許したが、２死二塁で日本新薬の４番・浜田竜之祐内野手を左飛に打ち取り、無失点でしのいだ。３回には左前打で２死一塁となり、けん制でアウトに。ボール先行で球数が増えるなか、５回には先頭打者に四球を与えた。それでも、犠打と捕邪飛で２死二塁。最後は左前打を許しながらも、走者を中継プレーでホームアウト。野手陣に助けられ、ピンチを乗り切った。

６回１死には３番ＤＨの坂井慎平外野手が左翼へ本塁打を放ち、先制。高橋優はその裏、３者凡退に抑える好投を見せた。しかし、７回１死一塁では左足をつるアクシデントが起こり、１死一、二塁となった時点で治療のためベンチへ。一度はマウンドに戻り、投球練習を行ったが、痛みを訴え降板。７回途中５安打１四球無失点だった。

継投した２番手の浪越悠太投手が１死一、二塁から代打・若林将平外野手を中飛で仕留め、２死一、二塁に。３番手の仲尾元貴投手は２死満塁のピンチを招くが、最後は左飛に抑えた。

８回には元巨人の桜井俊貴投手が登板。四球と２安打で１死満塁となるも、三邪飛と一ゴロに抑え、ガッツポーズ。９回もマウンドを託された桜井が、試合を締めて、日本選手権の第３代表をつかんだ。