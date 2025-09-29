R-１王者・お見送り芸人しんいちが出会ったヴァンラーレ八戸のマスコットキャラクター「ヴァン太くん」。妖精のようなかわいい姿ながら、なぜかプロレス界のレジェンドである虎のマスクを従えてスタジアムに登場！？ 果たしてヴァン太くんの正体とは…？

【TVer】ヴァンラーレ八戸で活躍中 元セレッソ大阪の澤上竜二選手をセレッソサポのしんいちが直撃！ J３首位で快進撃をみせるチームの強さの秘密を激白する！

J3で今、一番熱くて強いチームが、Ｊリーグ参入7年目のヴァンラーレ八戸！ クラブ初となる首位を快走中で、“J3ウォッチャー”のしんいちも「こんなにＪ３をかき乱すとは」と驚き、「この順位は予想もしてなかった。すみませんでした！」と謝罪するほどの活躍ぶりだ。そこでしんいちは、本拠地である青森県八戸市で、街のサッカー熱やチーム好調の要因を探っていくことに。

まずは、八戸を代表する巨大市場「八食センター」へ。海鮮をはじめ地域の名産が何でも揃う、地元の人にも観光客にも大人気のスポットだ。活気ある市場には選手が来ることもあるそうで、新鮮なマグロなど青森名物を試食させてもらったしんいちは、「この市場に来たらテンション上がるでしょうね」とチームの躍進に納得する。

そんな八食センター内には、ヴァンラーレ八戸のキャラクターである「ヴァン太くん」が目を引くチームの特設コーナーもあり、地元企業とコラボした商品や、スタジアムでの応援グッズなどを数多く販売している。ここでしか買えない限定商品も！

続いてやってきたのは、ヴァンラーレ八戸のホームスタジアムである「プライフーズスタジアム」。スタジアムにはいたるところにヴァン太くんがいて、「かわいいねえ」と目尻を下げるしんいち。しかし、一体このヴァン太くんは何者なのか？ しんいちは「妖精なんかな」と予想するが、サポーターによると実は八戸名産の「イカ」だそうで…？

そして試合観戦のため、スタジアムに入ったしんいちは、選手との距離の近さと、観客の多さにびっくり！ シーズン前半の平均観客数は約1,800人だったが、なんとこの日は3,161人が来場。チームの勢いとともに、サポーターも増え続けているのだ。

すると、ここで観客の前にヴァン太くんが登場！ しかも、ヴァン太くんが乗る台車を押しているのは…なぜか虎のマスク！？ タイガーマスクに似た“ティガーマスク”らしい。

「てことは、タイガーマスク（※正しくはティガーマスク）さんよりもヴァン太くんが先輩ってこと？… じゃあ、ヴァン太くんって力道山？」と混乱するしんいち。

そこで、ヴァン太くんが目の前にやってきたところで「ヴァン太くんってイカですか？」とティガーマスクに確認。すると無事イカであることが判明し、モヤモヤがスッキリしたしんいちだった。

この模様はしんいちの冠番組『サッカー応援するよ ～お見送り芸人しんいちのボールと奏でる出会い旅～』（ABCテレビ）9月23日深夜放送回で紹介された。