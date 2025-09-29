タレントの杉浦太陽（４４）が２９日、都内で行われた「Ａｍｅｂａ 教育Ｍｅｅｔｕｐ」に出席した。８月に妻でタレントの辻希美（３８）との間に第５子となる次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生し、子育ての喜びを語った。

５児のパパとなった杉浦は「新鮮な気持ち。７年ぶりの育児、１８年ぶりの女の子でどう扱っていいか」と育児のブランクと格闘しながら、次女と目が合うようになったと明かして「０歳児の笑顔にメロメロ。生後は一方通行だったけど、こんなにもやられるのかと。崩れ落ちた。初恋みたい」と親バカを発動させた。

８月まで育休を取得。久々の出産となった辻について「聖母マリアのような慈愛に満ちた顔をしている。声のトーンも穏やかになって母性があふれている感じがします」と変化を語る場面も。上の子供たちも授乳を手伝うなど協力的だといい、「みんなで末っ子の子育てをしている感じ。子供たちのメンタルも成長している」とほほ笑んだ。

報道陣から６人目の可能性について問われ、「妻は命がけで産んでいるから、僕からは産んでくれとは言わない。妻が６人目を抱っこしたいと言ったら考えるけど」と妻を第一に考えて回答。芸能界のビッグダディー＆ビッグマミーとなっているが、「たしかにその域に入っていますね」と笑っていた。