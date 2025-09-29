落語家の立川志らくは２９日、ＴＢＳ系「ひるおび！」に出演。自民党総裁選で小泉進次郎氏の陣営の“やらせコメント投稿”騒動について言及した。

番組では、小泉氏の推薦人で、陣営の広報班長を務める牧島かれん元デジタル相の事務所が、陣営関係者にネット配信動画に進次郎氏を過度に賞賛する「やらせコメント」を投稿するように要請した問題について特集。コメント例の中には、「ビジネスエセ保守に負けるな」などと他候補への誹謗中傷と受け取られる投稿も含まれており、牧島氏は責任を取る形で班長を辞任、小泉氏も謝罪した。

実業家のひろゆき氏が司会を務めた２７日のインターネット討論番組でこの問題が取り上げられたことも紹介。他の候補者からは「小泉候補も謝罪をされている」「ＯＮＥ自民でやっていきたい」などと好意的で、特に小泉氏を責める声は出なかった。一方で、２８日に行われた中高生との討論会では出席した高校生から「民主主義を揺るがしかねない事態だと考えます」と厳しい意見が投げかけられたことも伝えた。

志らくは「『変われ自民党』とか言ってるけど、全然変わってないですよ、ぬるいもん。高校生の方が鋭いですよ」と自民党の総裁選のキャッチフレーズ「＃変われ自民党」を持ち出して批判した。

続けて「部下が不祥事を起こしたら上司が責任取るのは当たり前。本来、小泉さん総裁選降りるべきですよ。降りる必要はないっていう人はいっぱいいるかもしれないけど、それぐらい大変なことしたんだよっていう警鐘を鳴らす。“ちょっとぐらい、いいんじゃないか”という雰囲気じゃないですか。ここはとんでもないことしたんだよ」と私見を述べた。