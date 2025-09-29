【「Old Resta」FLAT TOTE（全5種）】 価格：1,628円 【「Old Resta」刺繡メッシュポーチ（全8種）】 価格：L 1,958円／M 1,518円 9月29日発売

日本出版販売は、オリジナル雑貨ブランド「Old Resta（オールドリスタ）」から、誰もがよく知る文具メーカー、マルマン、古川紙工、パイロット、フエキとコラボしたFLAT TOTE（全5種）と刺繡メッシュポーチ（全8種）を、9月29日に全国の書店、雑貨店、ECサイトで発売する。

FLAT TOTE（全5種）

刺繡メッシュポーチ（全8種）

FLAT TOTE

「Old Resta」の定番商品であるトートバッグに、新たにマチなしのフラットタイプが登場。「Old Resta」オリジナル柄に加えて、4つの文具メーカーとコラボしたデザインとなっている。A4サイズがすっぽり入る大きさで、内ポケットに加え、出し入れしやすい外ポケットや、キーホルダー型のミニポーチも付いている。

価格：1,628円

本体サイズ：約W280×H348mm（持ち手長さ 約530mm）

ポーチサイズ：約W110×H110×D15mm

マルマン

古川紙工

パイロット

フエキ

Old Restaオリジナル

刺繍メッシュポーチ

ペンケースやコスメポーチとしても使える刺繍メッシュポーチに、文具メーカーコラボデザインの新商品が登場。仕切りポケット付きのLサイズと、お菓子や常備薬などの小物の持ち運びに便利なMサイズの2サイズ展開となっている。

価格：L 1,958円／M 1,518円

サイズ：L 約W215×H160×D4mm／M 約W120×H100×D5mm

ショウワノート

パイロット

古川紙工

フエキ（ブラウン）