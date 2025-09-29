世界的人気キャラクター「ラブブ」と2025大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」がコラボしたオリジナルフィギュアが登場！万博会場内オフィシャルストア 東ゲート店 大丸松坂屋百貨店でしか手に入らない特別なアイテムで、2025年10月1日から抽選販売が始まります。さらに、人気作家のアート作品をプリントしたTシャツなど、アートグッズも充実。万博の最後の思い出に、ここでしか手に入らないアイテムを狙ってみてはいかがでしょうか 。

その正体は…！？「ラブブ」が「ミャクミャク」と謎の融合を遂げる

今回登場するコラボレーションフィギュアは、世界的大人気キャラクター「ラブブ」が、大阪・関西万博の「ミャクミャク」になりきった特別なデザインです。ラブブならではのユニークな見た目とミャクミャクの可愛らしさが絶妙に融合しました。

フィギュアにはストラップも付属しており、ケースやバッグ、IDカードなどに取り付けて日常の様々なシーンで楽しむことができます。ただし、ストラップはフィギュア本体には装着できない仕様です。

イメージ

財布の準備だけでは不十分！入手には「運」も必要な抽選販売

「LABUBU MYAKU-MYAKUストラップ付フィギュア」は、2025年10月1日(水)〜10月11日(土)の期間に抽選販売。価格は4,400円（税込）です。フィギュア本体の高さは約10cm、ストラップの長さは約43cm。

LINEアプリを利用したデジタル整理券システムによる当日抽選を実施し、抽選された方に店内にて販売。申込・商品購入にはLINEアプリ・アカウントが必要です。詳細は「ABUBU MYAKU-MYAKU ストラップ付フィギュア 抽選販売のご案内」ページをご確認ください。

https://dmdepart.jp/news/167.html

お財布が悲鳴をあげる？人気アーティストとのコラボTシャツも続々

フィギュアだけではありません。万博会場のオフィシャルストアでは、アートがテーマのアパレルアイテムが充実。人気アーティストのHime氏と三浦大地氏が「ミャクミャク」をイメージして制作したアート作品をプリントしたTシャツが登場します。

人気作家のアート作品をプリントした和紙糸Tシャツ（イメージ）

また、アートプロジェクト「EXPO 2025 ART BLOOM” by A4gallery」とのコラボTシャツとして、カメ子カメ男、ATSUSHI MAEDA、八木宇気、Mr.HALFMANなど、国内外の現代アーティストによる作品がミャクミャクと融合しています。

「EXPO 2025 ART BLOOM” by A4gallery」のコラボTシャツ（イメージ）

10/5からは、兵庫県西宮市出身のアーティスト木下晃希さんが描く、生き生きとした動物アートが、Tシャツのデザインとして登場します。

木下晃希氏によるアート作品とのコラボレーションTシャツ（イメージ）

和紙糸Tシャツは各9,700円（税込）、ART BLOOMコラボTシャツ、木下晃希氏アート作品とのコラボTシャツは各4,950円（税込）です。閉幕が近づく万博で、ここでしか手に入らない特別な記念品となりそうです。

ラブブ×ミャクミャク コラボレーショングッズの概要

今回発表された注目の商品は「LABUBU MYAKU-MYAKUストラップ付フィギュア」です。

販売場所は「2025大阪・関西万博の夢洲会場にあるオフィシャルストア東ゲート店 大丸松坂屋百貨店」で、ほかの店舗では購入できないオリジナルアイテムです。

販売は、抽選による販売で、期間は2025年10月1日(水)〜10月11日(土)。価格は4,400円（税込）で、数量限定での提供となります。

大阪・関西万博の閉幕が近づく中、会場でしか手に入らない特別なコラボレーショングッズや、再販売されるグッズが登場。世界的人気キャラクター「ラブブ」と「ミャクミャク」が融合したフィギュアは、万博の思い出にぴったりのアイテムです。抽選販売となるため、気になる方は公式Xアカウントの情報をチェックしてみてはいかがでしょうか。

（画像：大丸松坂屋百貨店、©Expo 2025）

（鉄道ニュースや、旅行や観光に役立つ情報をお届け！鉄道チャンネル）