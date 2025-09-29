

飲食店経営で失敗する3つのパターンについて解説します（写真：Fast&Slow／PIXTA）

開業から1年以内の廃業が約30％にものぼり、文字どおり「生き馬の目を抜く」ような厳しい競争を強いられる飲食業界ですが、Credo税理士法人代表の水野剛志氏によれば、たとえ1店舗目で成功を収めたとしても、2店舗目以降の出店でつまずくケースは多いといいます。

これまで数多くの飲食店から経営相談を受けてきた水野氏が指摘する「2店舗目で失敗する」経営者の典型的なパターンとは？ 同氏の著書『【新版】飲食店専門税理士が教える 飲食店経営で成功するための「お金」のことがわかる本』から、一部を抜粋・編集してお届けします。

飲食店経営で失敗する3つのパターン

私は、飲食店専門の税理士・財務コンサルタントとして、数多くの飲食店の経営者と接してきました。

その中で閉店に追い込まれた飲食店の傾向を調べると、そのほとんどが大きく次の3つの経営者のパターンに該当することに気づきました。

そこで、実際の事例とともに、その特徴を紹介したいと思います。

／字嫌いのワンマン経営者

都内を中心に居酒屋7店舗を経営していたAさんは、1店舗目を出店したとき、細かな売上予測や原価管理などをしなくても成功できました。そのため、数字をほとんど見ずに独自の判断で出店攻勢をかけ続けました。

どの店もそれなりに繁盛していたのですが、社内の管理体制の仕組み作りをなおざりにしたまま多店舗展開を続けたため、不採算店舗が出始めると、一気に7店舗から3店舗まで縮小せざるを得なくなってしまいました。撤退資金の捻出や毎月の借入金の返済、社会保険や消費税の支払いなどで、倒産寸前に追い込まれてしまいました。

このような例は、お店の勢いに任せたどんぶり勘定型の経営スタイルであり、飲食店の経営者に最も多いパターンです。

一業態の成功による勢いに任せた強引な出店により、多店舗展開を推し進めるも、お店の管理がまったくできていないため、お客様の入りが悪いわけではないのに、いつも「なぜかお金が手元に残らない」「支払いが苦しい」と嘆くことになります。

現場では食材等の仕入、アルバイトの人件費、水道光熱費、消耗品などの経費をじゃぶじゃぶと使っているが、売上が高いため、なんとか利益を確保できている──というようなお店が多いのです。

それでも、お客様が入って売上が取れているうちは大丈夫ですが、いったん逆風が吹き始め、1店舗でも閉店が出てしまうと連鎖閉店が起こりかねず、かなりのダメージを負ってしまう可能性が高いのです。

必要なのは「なぜヒットしたのか」を把握すること

∈童柔のない一発屋経営者

都内でイタリアンレストランを開業したBさんは、自身の感性により、開業時の1店舗目がいきなり繁盛店となりました。その後、2店舗目は居酒屋、3店舗目は寿司屋と1店舗目とまったく異なる業態を、別々の立地で開業しました。

社長の感覚に頼った経営をしていたため、仕入の統一などのスケールメリットを生かせないまま、経営が安定せずに2店舗目の居酒屋と3店舗目の寿司屋は撤退に追い込まれました。

4店舗目としてフレンチレストランを出店するために融資を受けようとした際には、金融機関の審査で融資が通りませんでした。

経営者の感性に任せた店舗作りや店舗展開を行う右脳型の経営スタイルです。お店が繁盛店になるも、なぜヒットしたのかを把握していないため、多店舗展開を推し進める際も、異なる立地条件での出店や別の業態での出店をしてしまい、1店舗目と同じような繁盛店を作ることができません。

計画性のない出店は、多店舗展開によるメリットを生かせないため、安定した成長が望めず、結局、一発屋で終わってしまう可能性が高いのです。

努力の「方向性」が間違っていれば結果は出ない

情報知らずの職人経営者

都内で海鮮居酒屋を経営しているCさんは、元々寿司職人でした。Cさんは、寿司職人時代の感覚を基にお店を作ったため、原価率が40％以上と非常に高く、売上は悪くないものの手元にあまりお金が残っていない状況でした。





さらに売上の半分以上がクレジットカード決済であり、入金のタイミングが15日と月末の月2回であったため、市場からの現金仕入の代金を払うことができず、消費者金融からお金を借りてなんとか回しており、不安でずっと悩んでいました。

一生懸命頑張っているが、努力の方向性が間違っているために結果が出ない、的外れの努力型経営スタイルです。

経営者が現場に出て毎日必死に働いているものの、いつまでたっても利益が得られず、苦しい生活が続き疲弊してしまっています。

「実は計画の段階で儲かっていなかった……」「もしこの商品、あの制度を知っていれば、こんなことにならなかったのに……」という失敗が多いのが特徴です。

特に飲食店経験が浅いにもかかわらず、十分な準備をせずに開業してしまった経営者、飲食店経験はあるが、経営について周囲に相談できる相手がいない職人型の経営者などに多いようです。

飲食店経営で失敗する可能性としては、この3つのいずれかに該当する場合がほとんどです。ご自身がどのパターンに該当する可能性が高いかを事前に把握し、対策を打つことが成功するための近道です。

（水野 剛志 ： Credo税理士法人 代表）