ユカリア<286A.T>が反発している。２６日取引終了後、小林病院（埼玉県入間市）を運営する一晃会（埼玉県入間市）とパートナーシップ契約を締結すると発表しており、好材料視されている。



同協定により、ユカリアは一晃会に対して包括的なサポートを行うとしており、経営計画の策定や財務管理体制の整備を通じた経営基盤の強化、職員の採用・定着を支える人材面での支援、更に現場に適した医療ＤＸ化の推進により、診療や事務業務の効率化を図るという。また、ユカリアが持つ全国規模のネットワークを活用して、国の地域医療構想に沿った最適な病院運営モデルの構築につなげるという。なお、同件による業績への影響は軽微としている。



出所：MINKABU PRESS