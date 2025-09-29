９月２９日（月）のヒルナンデス！は★パンのトレンド調査★
近年5年連続で市場規模が拡大している注目の食材・パン！
最近ではご飯1膳よりパン1枚の方が安く済む、というデータもあり、
各地ではパンのフェスやベーカリーマルシェなど、イベントも盛況！
今、パンに熱い視線が注がれているんです！
そんな「秋の最新パン事情」を今回は徹底リサーチ！
【出演者】 小峠英二・清水ミチコ・夏菜
【今回ご紹介した店舗】
★シャルマン
・クリームパン 270円
・ハムカツサンド 345円
・オーダー：納豆パン
★Farm to Me
・ランチセット 2500円
選べる2皿→自家製スモークサーモンと れんこんのピクルス 柑橘ソース
手羽元のビール煮込みとじゃがいものピュレ
★le bois
・クロッシュ(オリジナル) 900円
★パオン昭月
・生クリームあんぱん 230円
※10月の営業日〜5月のゴールデンウィークまでの販売
★CENTRE THE BAKERY 銀座店
・ジャム&バターセット 食パン 3 種 2090 円
★ヒルトン東京
・「プティ・ブーランジェリー『アリスとハートの女王様のお茶会』」
1名平日6000円、土日祝6700円
★ロイヤルパインズホテル浦和
・めくるクロワッサン食パン リーヴル 1300円
★たむらパン
・パン盛りプレート
★カムジャバド
・カムジャパン 486円
★パティスリー銀座千疋屋
・銀座マンゴーパン 864円
★rebake
・全国1500店舗以上のパン屋から取り寄せができるオンラインマルシェ
★R bake
・伸びるクロワッサン ミルク 290円