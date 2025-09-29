★パンのトレンド調査★

近年5年連続で市場規模が拡大している注目の食材・パン！

最近ではご飯1膳よりパン1枚の方が安く済む、というデータもあり、

各地ではパンのフェスやベーカリーマルシェなど、イベントも盛況！

今、パンに熱い視線が注がれているんです！

そんな「秋の最新パン事情」を今回は徹底リサーチ！

【出演者】 小峠英二・清水ミチコ・夏菜

【今回ご紹介した店舗】

★シャルマン

・クリームパン 270円

・ハムカツサンド 345円

・オーダー：納豆パン

★Farm to Me

・ランチセット 2500円

選べる2皿→自家製スモークサーモンと れんこんのピクルス 柑橘ソース

手羽元のビール煮込みとじゃがいものピュレ

★le bois

・クロッシュ(オリジナル) 900円

★パオン昭月

・生クリームあんぱん 230円

※10月の営業日〜5月のゴールデンウィークまでの販売

★CENTRE THE BAKERY 銀座店

・ジャム&バターセット 食パン 3 種 2090 円

★ヒルトン東京

・「プティ・ブーランジェリー『アリスとハートの女王様のお茶会』」

1名平日6000円、土日祝6700円

★ロイヤルパインズホテル浦和

・めくるクロワッサン食パン リーヴル 1300円

★たむらパン

・パン盛りプレート

★カムジャバド

・カムジャパン 486円

★パティスリー銀座千疋屋

・銀座マンゴーパン 864円

★rebake

・全国1500店舗以上のパン屋から取り寄せができるオンラインマルシェ

★R bake

・伸びるクロワッサン ミルク 290円