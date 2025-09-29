BTSのRM（アールエム）が自身のInstagramを更新。俳優のUma Thurman（ユマ・サーマン）との豪華2ショットを披露し、さらに日本のメディアに日本語で応じる姿も話題を集めている。

①BTS・RMとユマサーマン ②③流暢な日本語でのインタビュー ④～⑥身支度からショーでの姿まで ⑦玉森裕太やスキズ・アイエンら会場を訪れた豪華ゲスト ⑧～⑩“ボッテガ”を纏うRMの表紙3種類

■ミラノ滞在のRM、ボッテガ・ヴェネタを纏い知的で洗練された魅力を放つ

Bottega Veneta（ボッテガ・ヴェネタ）のグローバルアンバサダーを務めるRMは、イタリア・ミラノで開催された2026年春夏コレクションショーに出席。本投稿はそのオフショットだ。

1枚目には、黒のジャケットがクールなユマ・サーマンとの2ショット。RMは、先日銀色にチェンジしたヘアにサングラスを合わせ、オフホワイトを基調にしたゆったりニットとパンツの上品なワントーンコーディネートで登場。そこにダイヤのピアス、ゴールドとシルバーのネックレスを重ね付けし、洗練されたラグジュアリー感を演出している。

3枚目には、鏡に向かってスマートフォンを構える姿を撮影。そのスマホ画面の中にも同じ姿が映り込み、さらにその画面にも…と、まるで“無限ループ”のような、RMの遊び心溢れるショットも公開された。

■BTS RM「みんなと会いたいです」と日本のファンへのメッセージ

さらにRMは、会場で行われた日本メディアの取材に流暢な日本語で回答。雑誌『SPUR』のInstagramでは「日本のARMY（アーミー／BTSのファンネーム）、みんなと会いたいです」とコメント。『Vogue Japan』のSNSでは、準備中のBTSの新しいアルバムについて「期待してください」とファンに向けたメッセージを伝えた。

SNSでは「ナムさんめちゃめちゃかっこいい」「圧倒的オーラ」「髪色ほんと似合ってる」「ショーでの余裕とこなれ感、さすが」「日本語上手！！！覚えていてくれてありがとう」など、さまざまなコメントが寄せられている。

■ショー当日の朝のRMを捉えた『W KOREA』ムービーも公開

加えて、『W KOREA』のSNSでは、ショー当日のRMを捉えた3本のムービーを公開。朝の支度シーンから、新クリエイティブ・ディレクターLouise Trotter（ルイーズ・トロッター）の新作コレクションを心待ちにする姿、さらに会場入りから会場内での様子までをスタイリッシュに映し出している。

■玉森裕太、Stray Kids・I.N、MEOVV・SOOINら豪華ゲストも集結

今回のショーにはRMのほか、玉森裕太、Stray Kids（ストレイキッズ）のI.N（アイエン）、MEOVV（ミヤオ）のSOOIN（スイン）ら豪華ゲストが来場し、会場を華やかに彩った。

■写真：RMの逞しい二の腕が話題に。“ボッテガ”着用『Harper’s BAZAAR Korea』表紙カット