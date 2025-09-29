Snow Manの岩本照がイタリア・ミラノで行われた『Dolce&Gabbana（ドルチェ＆ガッバーナ）2026年 春夏ウィメンズ コレクション』に参加。

【写真＆動画】岩本照のミラノでのドルガバ舞台裏まとめ①～⑤

『GQ Japan』『ファッション通信』『SPUR』『ハーパーズ バザー』香港版、『ファッションスナップ』といったファッションメディアの公式Instagramで、コメントやルックが公開された。

■フォーマルなジャケット姿と笑顔のギャップにファン悶絶

『ファッション通信』では、おでこを出したヘアスタイルで、黒のダブルのシルエットが美しいジャケットに、ゴージャスなゴールドのブローチをつけた写真を公開。クールなカメラ目線とはにかみ顔の2枚を見ることができる。

『SPUR』では、ミラノの「食事がおいしいところが好きです」と告白。この“好きです”だけ切り取ったシーンも公開されており、ファンからは「私も好きです」「愛の告白！？」の声が殺到。また今回のルックで「友だちの結婚式とか行きたい」と笑顔を見せ、ニッコニコで新曲「カリスマックス」の小指だけ曲げるポーズも披露した。

『ハーパーズ バザー』香港版では、登場したとたんに大歓声に囲まれ、笑顔で手を振り応える動画を公開。『ファッションスナップ』では、ほほ笑んでカメラにピースを向ける動画が公開されている。NCTのドヨンが手を振る姿も。

『GQ Japan』では、前髪ありのふわふわパーマ風ヘア＆秋らしい素材感の幾何学模様柄シャツとパンツのセットアップで登場。ショー後に行われたドルチェ＆ガッバーナのパーティーに参加したときのコメントで「自然も満喫できたんですけど、イタリアの山とか登ってみたい」と言ったあとにほっぺを膨らませたプク顔を披露した。

