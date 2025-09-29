目黒蓮がミラノで見せた高身長映えるFENDIルックに「脚長っ！」「スタイル良すぎ」「笑顔が輝いてる」
Snow Manの目黒蓮が、イタリア・ミラノで開催された『FENDI（フェンディ）2026年春夏ウィメンズ・メンズコレクション』の合同ショーに参加。
【写真】目黒蓮がミラノで見せた高身長映えるFENDIルック①②
個人Instagramでオフショットやメッセージをポストした。目黒はフェンディのブランドアンバサダーを務めている。
■「今回のルックも何度も何度もフィッティングをして、レザーのセットアップと、ロボットのブローチが可愛かったので連れて行きました」（目黒）
目黒は、襟元のファーや自分でチョイスしたというロボットのブローチが際立つ、秋らしいブラウンのレザーのセットアップで座っている写真を公開（1）。片足を立てて膝の上に肘を置き、もう片足はおろして膝の上にモコモコのバッグを置いている。
さらに、下からのアングルで脚の長さが際立つ全身ショット（2・3）、ナチュラル笑顔のショット（4・5）、関係者たちとの撮影や談笑シーン（6・7・8・9）も公開。
長文のメッセージも公開しており
「今回のルックも何度も何度もフィッティングをして、スーツスタイルにするのか、スカーフを使ってみようか試行錯誤した結果、レザーのセットアップと、ロボットのブローチが可愛かったので連れて行きました」
「毎回たくさんの方のサポートのもと、自分で衣装もアクセサリーも選んでいるので、全てのルックに想いがしっかりあります」
「フェンディファミリーの皆さんともお会いできたし、アフターディナーでもたくさんの方々とお話できて充実した時間でした！」
などと綴っている。
ファンからは
「脚長っ！」
「スタイル良すぎ」
「めめが選んだルック似合ってる」
「ロボットのブローチかわいい」
「笑顔が輝いてる」
「めめと話している関係者の方々もメロメロなのが伝わる」
などといった続々と到着。
またフェンディ公式Instagramでも、座ってキリッと前を見つめる姿が公開されている。