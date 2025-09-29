Snow Manの目黒蓮が、イタリア・ミラノで開催された『FENDI（フェンディ）2026年春夏ウィメンズ・メンズコレクション』の合同ショーに参加。

【写真】目黒蓮がミラノで見せた高身長映えるFENDIルック①②

個人Instagramでオフショットやメッセージをポストした。目黒はフェンディのブランドアンバサダーを務めている。

■「今回のルックも何度も何度もフィッティングをして、レザーのセットアップと、ロボットのブローチが可愛かったので連れて行きました」（目黒）

目黒は、襟元のファーや自分でチョイスしたというロボットのブローチが際立つ、秋らしいブラウンのレザーのセットアップで座っている写真を公開（1）。片足を立てて膝の上に肘を置き、もう片足はおろして膝の上にモコモコのバッグを置いている。

さらに、下からのアングルで脚の長さが際立つ全身ショット（2・3）、ナチュラル笑顔のショット（4・5）、関係者たちとの撮影や談笑シーン（6・7・8・9）も公開。

長文のメッセージも公開しており

「今回のルックも何度も何度もフィッティングをして、スーツスタイルにするのか、スカーフを使ってみようか試行錯誤した結果、レザーのセットアップと、ロボットのブローチが可愛かったので連れて行きました」

「毎回たくさんの方のサポートのもと、自分で衣装もアクセサリーも選んでいるので、全てのルックに想いがしっかりあります」

「フェンディファミリーの皆さんともお会いできたし、アフターディナーでもたくさんの方々とお話できて充実した時間でした！」

などと綴っている。

ファンからは

「脚長っ！」

「スタイル良すぎ」

「めめが選んだルック似合ってる」

「ロボットのブローチかわいい」

「笑顔が輝いてる」

「めめと話している関係者の方々もメロメロなのが伝わる」

などといった続々と到着。

またフェンディ公式Instagramでも、座ってキリッと前を見つめる姿が公開されている。

■ミラノのショーに参加した目黒のFENDIルック

■こだわりのロボットのブローチにも注目！レザーセットアップ姿