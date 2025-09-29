14時の日経平均は317円安の4万5037円、ファストリが33.22円押し下げ 14時の日経平均は317円安の4万5037円、ファストリが33.22円押し下げ

29日14時現在の日経平均株価は前週末比317.43円（-0.70％）安の4万5037.56円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は221、値下がりは1369、変わらずは20と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均マイナス寄与度は33.22円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、リクルート <6098>が26.03円、ＫＤＤＩ <9433>が22.08円、トヨタ <7203>が15.28円、ホンダ <7267>が14.99円と続いている。



プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を140.46円押し上げている。次いでフジクラ <5803>が19.25円、ＳＢＧ <9984>が15.19円、エムスリー <2413>が11.91円、レーザーテク <6920>が6.55円と続く。



業種別では33業種中32業種が下落し、上昇は非鉄金属の1業種のみ。値下がり1位は海運で、以下、輸送用機器、証券・商品、銀行、陸運、その他金融と並ぶ。



※14時0分7秒時点



