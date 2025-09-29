Photo: Kyle Barr - Gizmodo US

SoCメーカーのQualcomm（クアルコム）が、製品発表イベント「Snapdragon Summit 2025」にて、最新のPC向けチップ「Snapdragon X2 Elite」と「Snapdragon X2 Elite Extreme」を発表しました。

この新たなチップはその名の通り、Snapdragon Xシリーズの後継モデル。そしてX2 Elite / Elite Extremeともにフラグシップレベルのチップといえるでしょう。

ベンチマークの数値では、Intel（インテル）の最新Core Ultraシリーズをも凌ぐ性能を示しており、ついにARMベースのSnapdragonが本格的にPC市場に攻め込んでくるかのようにみえます。

優れたパフォーマンス

Photo: Kyle Barr - Gizmodo US

Snapdragon X2 Eliteは、モバイル向けSoCで培った技術をPC向けにスケールアップさせたチップです。

18基のOryon CPUコアを搭載し、そのうち12基のプライムコアは最大4.4GHzで動作し、デュアルコアブースト時には最大5.0GHzまで到達します。さらに6基のパフォーマンスコアは3.6GHzで駆動し、合計で53MBのキャッシュを備えています。

GPUには新設計のAdreno GPUを採用し、ワットあたりの性能は従来比で2.3倍、レイトレーシング機能も強化されたとのこと。またAI処理を担うNPUは前世代の45 TOPSから大幅に引き上げられ、80 TOPSに達しているそうです。

こうしたハードウェア構成によって、シングルコア、マルチコアいずれのベンチマークでも、Intelを上回るスコアを記録。さらにARMベースのプロセッサは、ほかのアーキテクチャと比べても電力効率が非常に優れているという点があります。つまり、実際に使用した場合に、より性能の高さを実感できると予想できます。

互換性という課題はなおも続く

とはいえ、PCユーザーやゲーマーがさまざまなアプリケーションやお気に入りのゲームを使えるかどうかには、重要な点があります。それが互換性。

Windows向けの多くのアプリやゲームは、依然としてx86アーキテクチャを前提に設計されています。ARMベースのSnapdragonでは、エミュレーションや最適化を実行しなければ動作しないケースが多くあります。

そのためスペック自体は高性能でも、「一部のアプリが動かない」「ゲームが対応していない」といった問題が依然として残っています。

主流になるのはこれから

Photo: Kyle Barr - Gizmodo US

とはいえ、見通しが暗いわけではありません。Microsoft（マイクロソフト）はWindows on ARM（いわゆるARM版Windows）を積極的に推進しており、ソフトウェア側の最適化やアプリの対応は着実に進んでいます。

AdobeのCreative CloudはARMで動作しますし、RazerのSynapseアプリなどもARM向けに最適化されるといいます。さらに、今回QualcommはさまざまなゲームタイトルがARMに対応すると発表しています。

Snapdragon X2 Eliteは、そうした将来に向けて十分すぎるほどの性能を備えたチップであることは間違いありません。ただし、現時点では「スペックは素晴らしいが、実用性にはまだ課題がある」という部分もあるわけです。

QualcommはSnapdragon X2 Elite Extreme搭載PCを2026年初頭に発売するとしています。CES 2026ではそうしたARMベースの軽量ノートPCがいろいろと出てくると予想できます。近い将来には、ARMベースのPCが主流になるかもしれません。