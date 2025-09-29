29日スタートしたNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜金曜午前8時）の公式インスタグラムが同日更新され、初回パブリックビューイングの様子を公開した。

「本日9／29、朝ドラ『#ばけばけ』の放送が始まりました！」と書き出し、「ドラマの舞台・松江では初回パブリックビューイングが開催され、主人公の父・松野司之介役の岡部たかしさんと、小泉八雲のひ孫で小泉八雲記念館館長の小泉凡さんが出演。ご来場の皆様と共に、初回放送とトークショーを楽しみました」と報告、イベントの様子を公開した。

そして「＜岡部たかしさんからのコメント＞」とし、「昨日（28日）は、島根の魚やしじみ汁を食べました。（島根の印象は）宍道湖や川がきれいで、故郷の和歌山県を思い出すような場所だなと思います。（共演の小日向さんが）松江の神社・仏閣に行ったという話をきいていたので、私もぜひ行ってみたいと思いました。トークショーでは、ご来場の皆さんから質問いただくなど大変盛り上がりましたし、会場で笑いも起きていたので、第1話も好評だったのかなと思います。（付き合いの長い）脚本のふじき君は“笑い”にもこだわるので、彼にもお客さんのようすを見せたかったです」と伝えた。