杉浦太陽、6人目の予定に言及 “18年ぶり女の子”第5子・夢空（ゆめあ）ちゃん子育ては「緊張」
【モデルプレス＝2025/09/29】タレントの杉浦太陽が29日、都内で開催された「Ameba教育Meetup」に出席。子育てについて語る場面があった。
【写真】杉浦太陽、自宅で第5子次女にミルクあげる姿
杉浦は、辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。
杉浦は自身のブログについて「17年間ずっと上げ続けてますけど、17年間ずっと子育てしてて、まだ0歳児がいるってすごくないですか？」と笑顔。また「過去のブログとか、見返すんですよ。『懐かしい！』と思って」と明かした。
第5子・夢空ちゃんの誕生を改めて祝福されると「新鮮ですね」と発言。「女の子・男・男・男で、女の子なので、7年ぶりの育児プラス18年ぶりの女の子っていうことで、緊張しましたね。ちっさ過ぎて、どう扱っていいか。男の子は育児の経験があるんですけど、18年のブランクは大きいですね」と久々の女の子の育児に新鮮な感覚を覚えている様子だった。
辻の家庭の様子については「上の子たちがすごく戦力になるというか。（スライドの写真を見ながら）これ夢空ちゃんですね。まだ生後1か月なんです。今ちょうど4キロぐらいしかなくて。でもだんだん、むちむちになって。最近の話で言うと、ようやく抱っこして目が合って、追ってくるようになって。『ゆめ、ぷにぷに』ってやったら、にこって笑ってくれるんですよ！0歳児の笑顔、こんな『ずきゅーん！』っていう気持ち、久しぶりに感じましたね。メロメロです！」と末っ子を溺愛している模様。また「長男がすごく調べてくれるんですよ。夢空は今、20cmから30cmの距離に目が合うよとか。長男はすごい心配性だから、ちょっと具合悪そうだったら、すぐ調べて『大丈夫か？』みたいな」と長男の青空が積極的に育児に協力していることも明かした。
イベント後の囲み取材で、6人目の予定を聞かれた杉浦は「産むのが僕じゃないので。やっぱり、命がけで産んでいる妻を横で見ているから、僕からは6人目を産んでくれとは言わないと思います。もし6人目を授かる予定があるんだったら、子育てが落ち着いて、妻がもう一回『6人目を抱っこしたい』って言ったら、その時は考えますけども、妻の体調第一で考えたいと思います」と返答した。
6人目が産まれれば、芸能界のビッグダディという称号を得るのではないかと振られると「ビッグダディとビッグマミー（笑）。その域に入ってます（笑）。だんだんね。芸能界でも、先輩方で5人いらっしゃる方も。薬丸（裕英）さんとか、つるの（剛士）くんとか、いらっしゃいますけど…夫婦ともにSNSで発信している側としては、あんまりいないと思うので。僕視点と、ビッグダディ視点と、ビッグマミー視点のSNSを楽しんでいただければと思います」と笑顔を見せていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
