Snow Manラウール「わりと古参」結婚した人気コンビの“茶の間ファン”と告白「最強のオタク」「本人に届いてるのすごい」と反響続々
【モデルプレス＝2025/09/29】Snow Manのラウールが9月27日、自身のInstagramで生配信を実施。人気お笑いコンビのファンであることを明かし、反響を呼んでいる。
【写真】Snow Manラウールが「まさかの1位」と驚いたエレガント人生の動画
同月21日にお笑いコンビ・エレガント人生の中込悠と山井祥子が結婚したことを受け、ラウールは「ご存知の通りエレガント人生が結婚しまして」と切り出し「僕、茶の間ですから。劇場に行ってないので単独とかを生で見たことはないから茶の間ファン（直接会場などには行かず、映像などを観て応援するファンのこと）ながらもわりと古参（昔からのファン）である自信がちょっとだけあるというか」と2人のファンであることを告白した。
また「わりと長らく応援してきたチャンネルだったのがついに身を結びというか、本当にちょっと衝撃。『あ、そういうパターンってあるんだ』みたいな」と驚き。続けて「そしたら次の日か次の次の日くらいに、好きな10位までのネタをあげてくれていて、まさかの1位というか、これを1位に持ってくるんだっていうか。テレビ的に楽しんでいた感じです」と同コンビが22日、自身のYouTubeチャンネルにて投稿した「【結婚記念】エレガント人生が大好きすぎる動画ベスト10」について触れ、「インド映画のノリに影響を受けすぎているカップルYouTuber」が1位であったことについての感想を吐露した。
これを受けファンからは「本人に届いてるのすごい」「茶の間の概念知っててびっくり」「最強のオタク」「共演してほしい」といった声が寄せられたほか、中込は自身のX（旧Twitter）にて「Snow Manのラウールさんが…エレガント人生の古参…？」とラウールの発言に反応していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆ラウールの配信に反響
