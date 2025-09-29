TWICEジヒョ、タイトミニで美脚全開「オーラ凄い」「ビジュ最強」と反響
【モデルプレス＝2025/09/29】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のジヒョ（JIHYO）が28日、自身のInstagramを更新。美しい脚を堂々と披露したショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】TWICEジヒョ、タイトミニで完璧スタイル輝く
ジヒョはGUCCIイベントについて報告し、黒のベアトップにタイトなショートパンツ、レザージャケットを合わせたオールブラックコーディネートを投稿。美しい脚のラインを披露している姿が写されている。
この投稿に、ファンからは「オーラ凄い」「ビジュ最強」「スタイル抜群」「似合いすぎる」「美しい」「グッチが似合う」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆ジヒョ、オールブラックコーデで美脚披露
