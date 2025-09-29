鷲尾伶菜（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/09/29】歌手の鷲尾伶菜が27日、自身のInstagramを更新。美しいウエストラインが際立つコーディネートを公開した。

【写真】鷲尾伶菜、ミニ丈衣装で美ウエスト披露

◆鷲尾伶菜、美ウエスト際立つ黒コーデ披露


鷲尾は「渋谷」とコメントし、渋谷の街中で美しいウエストラインが際立つクロップド丈の黒いトップスとボトムスのスタイリングを披露した。引き締まったウエストを強調し、モノトーンでまとめたクールな印象のコーディネートとなっている。

この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「かっこいい」「引き締まってて綺麗」「おしゃれ」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

