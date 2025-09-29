「雨の日コーデ迷子」の人へ！【ワークマン】楽ちん & おしゃれ♡「機能性ボトムス」

雨の日は何を着たらいいか迷う人も多いはず。そこで今回は、【ワークマン】の「機能性ボトムス」をピックアップ。撥水機能に優れていて、雨の日も気にせず穿けそうなアイテムが登場しています。高い機能性を感じさせないおしゃれさもしっかり備えていて、通勤にもお出かけにも合いそう。ぜひワードローブに加えて、雨の日でも気分良く過ごせるスタイルを楽しんで。

撥水も防水も叶えた優秀ワイドパンツ

【ワークマン】「レディースレインパンツワイド」\2,500（税込）

耐久撥水と防水の両方を備えた、頼れるレインパンツ。水の侵入をしっかり防ぎつつ、ウエストはゴム仕様で雨の日でも着脱がスムーズ。体型カバーも期待できるワイドシルエットで、裾のボタンを留めればテーパードにも。通勤やお出かけの日にサッと穿くだけで、雨対策とおしゃれの両立が叶うはず。

秋っぽさを添えるキャメルカラーも

レインパンツのキャメルカラー。機能性アイテムとは思えないようなこっくりとしたカラーで大人らしい仕上がりに導いてくれるほか、今の時期はコーデに秋らしさも演出できそう。ダークカラーのトップスと合わせればよりシックで落ち着いたムードに。ほかにベージュとブラックも展開されています。

雨の日にも頼れるプリーツスカート

【ワークマン】「レディース撥水ライトプリーツスカート」\1,900（税込）

軽やかな揺れ感が女性らしさを際立たせてくれるプリーツスカートにも、うれしい高撥水機能をプラス。水を弾いてくれるので、雨の日でも安心です。上品なプリーツが縦ラインを強調して、スタイルアップ効果もありそう。こちらもウエストゴム仕様で着脱楽ちん、デイリー使いにも重宝するはず。ポケッタブル仕様なので、旅行やアウトドアのお供に荷物に入れておくのも◎。

雨の日も明るい色を取り入れれば気分が上がるかも

「レディース撥水ライトプリーツスカート」は、ポップな色味の揃う6色展開。明るい色を選べば、どんよりしがちな雨の日も気分が上がりそうです。写真では女性らしさを引き立てるプリーツの揺れ感を、黒のトップスでキリッと引き締め。ショートブーツやキャップ、メッシュバッグを合わせて、スポーティーな抜け感も演出しています。大人らしい上品さとカジュアル感をほどよくMIXしたコーデで、雨の日も気分よく過ごしてみて。

writer：Yukie Kawase