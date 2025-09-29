敵地マリナーズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、敵地マリナーズ戦に「1番・DH」で先発出場。レギュラーシーズン今季最終戦で、キャリアハイとなる55号ホームランを放った。自身が持つドジャースの球団記録を更新。MLB公式Xが公開した中継とは別角度の映像では、敵地とは思えぬ光景が広がっていた。「本当だ…聞こえる」などとファンから驚きの声が上がっている。

レギュラーシーズン最終戦で、去年の自分を超えた。7回2死走者なし、左腕スパイアーの95マイル速球を豪快にかっ飛ばした。どよめきの中、打球は中越えの55号ソロに。打球速度109.5マイル（約176.2キロ）、飛距離412フィート（約125.6メートル）の一発で、ベンチ生還後は笑顔も見せた。敵地にもかかわらず、「MVP！」チャントも聞こえてきた。

MLB公式Xは一塁側から大谷の55号を捉えた映像を公開。ダイヤモンドを一周する大谷に、敵地シアトルのファンも立ち上がり、喝采を送っている。米ファンからは「シアトルにあるドジャースタジアムのようだ」「これは北のドジャースタジアムか？ どうしてカル（ローリー）がホームランを打ったみたいに歓声を送っているんだ？」「ところで敵地だぞ……」と驚きの声が上がった。

日本のファンも「本当だ シアトルの地でMVPコールが聞こえる」「良い眺め」「今日も今日とて 強くそして美しい」と感嘆した様子でコメントを寄せた。大谷は5打数3安打1打点の活躍で6-1の勝利に貢献。今季は打者として打率.282、55本塁打、102打点、20盗塁、OPS1.014。投手として1勝1敗、防御率2.87、47イニングで62奪三振という成績を残した。



