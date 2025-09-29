ニュースのその先を考える記者解説、きょうのテーマは「自民党の総裁候補と野党、“政策の近さ”をAIで分析」。政治部の渡邊翔記者が解説します。

いま自民党は少数与党なので、次の総裁が政策を進めるために、どの野党と連携するかが重要になります。

日本テレビは、5人の候補者の政策や記者会見での発言と、野党4党の参院選での公約などを生成AIなどを活用して分析。

こちらの5つの政策分野でどの候補者が野党と共通点が多いか100点満点で算出して分析しました。

■候補5人に一番近いのは国民民主･･･野党4党に差も

対象は国民、維新、立憲、参政党の4党です。

赤が濃いほど政策の共通点が多く、青が濃くなるほど政策の方向性が対立、つまり真逆であることを示します。

――色合いで見ると、政策の近さは4党で随分違うというのがわかりますね。

100点満点で点数化すると、国民民主が平均73.2点で5人の候補と最も近く、一方、立憲は39.2点と4党では最も遠いという分析になりました。

■候補5人と“最も近い”国民民主 トップは小林氏

まず国民民主党の政策とは、特にエネルギー政策と外交・安保政策が、5人の候補とも高い共通度となっています。

その中で共通点が最も多かったのは小林氏で81点。

経済・財政政策では、所得税の一定割合を減税する「定率減税」を掲げていますが、国民民主党が掲げる「給料が上がる経済」に向けた減税策と共通性があると判断され、5人のうちトップになりました。

これに対して国民民主党の幹部は、共通度が2番目の小泉氏について「政策は一番近い印象があったので意外だった。ただ総裁選では持論のエッジが効いた政策を取り下げたのが影響してるのでは」と指摘しています。

■維新との共通点 最多は高市氏「首都の危機管理機能のバックアップ体制」

次に、日本維新の会です。

エネルギー政策や外交・安保政策に加え政治・行政改革の分野でも高い共通度になりました。

その中でも共通点が最も多かったのは高市氏で、総合77点。AIの分析では、高市氏の掲げる首都の危機管理機能のバックアップ体制の構築が維新の目玉政策のひとつ「副首都構想」と方向性が酷似していると判断されました。

一方、維新内からは幹部との距離が近い小泉さんに対して、「人で言うと、一番連携しやすい」との声が多く出ています。

■野党4党で“政策の近さ”一番低い立憲

そして、4党で最も点数が低くなった立憲民主党。

特にエネルギー政策は、原発政策が自民党と異なるため共通度は「2」と差が鮮明です。

そんな中でスコアが高いのが高市さんの経済・財政の共通度、15点です。経済政策の目玉として打ち出した給付付き税額控除が立憲の参院選の看板政策と重なった事が要因です。

ただ立憲の議員を取材すると、「人間的に一番組みやすいのは林さん」という声を多く聞きます。

■参政 「外交・安保」で高市氏、小林氏も高い共通度

最後に参政党です。

青が目立つ中、高市氏との共通度が高く、外交・安保政策では小林氏も高い共通度です。

2人とも、外国からのスパイ行為や情報干渉への対策強化を掲げていて、こうした保守的なスタンスに参政党との共通点があります。



■AI分析で見えた「近さ」･･･一方、連携には人間関係も

――このAI分析から見えたことは何ですか？

表に出ている政策を分析し、5人の候補者とどの野党とが近いかが見えてきました。

一方で、野党との連携は政策だけでなく人間関係も重要な要素です。例えば、茂木氏は幹事長時代、国民民主党と連立拡大にむけて水面下の協議を行った経験があります。

自民党がどの野党と連携するかで実現する政策は変わってきますが、今回数値化した「政策」の近さ、そして「人間関係」がカギを握ってくるとみています。