元気そうで何よりだ。安田大サーカスのクロちゃんが9月26日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレ』」に生出演。声が出ない状態ながらも筆談で対応し、共演者たちを大いに盛り上げた。

【映像】声が出さないクロちゃんのフリップトーク

クロちゃんは24日、声帯ポリープ手術を行ったことを公表。翌25日に退院した。そんなこともあり、この日はボートレース解説として準レギュラーを務めるLLRの福田恵悟が進行役。これに共演の岡部麟が「いきなり変なことしないでください。まだしゃべる番じゃないです」とイジると、福田は「いや、いや。あれなんですよ、今日。ちょっといろいろ理由があって、クロちゃんがああいう感じでしゃべれなくなっちゃったので、スタッフさんに頼まれて…」と説明した。

ここでスタッフがクロちゃんを映すと、フリップには「ポリープ手術したばっかりで声出ません！すみません！」との一文。それを岡部が読み上げると、すぐさま「なんなのぉー！」とのコメントを出した。これには共演者たちも大ウケ。福田が「なんなのぉーってことはないっすよ。というわけで、今日はクロちゃんの代わりましてね、僕がMCをさせていただきます」と改めで挨拶し、岡部の「もしかして、ずっとこの座を狙ってました？」とのツッコミに「いえ、いえ、いえ。そういうことはないですけども。クロちゃんあっての僕なので…」と返す中、クロちゃんは「ひどいしん！」とのフリップを出し、さらに共演者たちを笑わせた。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）