おかっぱダンスのアバンギャルディ、TV初レギュラー決定 関西でロケ＆しゃべりも…『ぺこぱのまるスポ』
おかっぱダンスチームのアバンギャルディが、10月5日からABCテレビ『ぺこぱのまるスポ』（前11：10〜11：50 ※関西ローカル）にレギュラー出演する。テレビ番組初レギュラーとなる。
【画像】『ぺこぱのまるスポ』ロゴ
『ぺこぱのまるスポ』は、お笑いコンビ・ぺこぱらが、スポーツに関わる情報をまるっと紹介する番組。アバンギャルディのほか、アシスタントはABCテレビの若手アナウンサーが回替わりで務めることになり、フレッシュな顔ぶれが新風を吹き込む。
同局ABCは、10月から毎月第1日曜の午前中に『サッカー応援するよ〜お見送り芸人しんいちのボールと奏でる出会い旅〜』（前11：50〜11：10）と『ぺこぱのまるスポ』を連続編成し、関西のスポーツを盛り上げる。
■『ぺこぱのまるスポ』新レギュラー・アバンギャルディのコメント
――新レギュラーに決まった時の心境を教えてください。
kohana：私たちはダンスを通しさまざまな活動をさせていただいているので、スポーツ番組に出させていただけることがとてもうれしいです。
sono：アバンギャルディとして初のレギュラー番組なので、とてもうれしいです。普段は踊ることがほとんどで、ロケなどの経験は少なく不安もありますが、頑張っていきたいです。ダンスでは見せられない、アバンギャルディの新しい一面を見ていただけたらうれしいです。
――初ロケを終えた感想をお願いします。
kohana：緊張していましたがぺこぱのお2人が盛り上げてくれて緊張もほぐれ、とても楽しいロケでした！
sono：普段はあまりしゃべったりアドリブで対応したりする機会が少ないので難しさも感じましたが、ぺこぱのお2人と新貝アナが面白く返してくれたので、すごく楽しいロケになりました。これからの収録がますます楽しみです。
――意気込みをお願いします！
kohana：この番組を通してスポーツの楽しさは勿論、アバンギャルディの新しい一面をお見せできるよう頑張ります！
sono：番組を通じてスポーツをたくさん学び、ダンスにも活かしていきたいです。また、バラエティ力も勉強したいと思っています。全力で頑張ります！
