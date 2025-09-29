10月からは、75歳以上で規定以上の所得がある人の医療費の窓口負担が完全に「2割」に増えます。団塊の世代が75歳以上の高齢者になり、医療費のますますの増加が見込まれていますが、75歳以上の人の医療費（窓口負担除く）の約4割は現役世代が支援する構造となっていて、若者の保険料負担を抑えるための方策の一つです。

75歳以上で「2割」負担になるのは、課税所得が28万円以上かつ、年金収入も含んだ所得が一定以上（単身世帯で年収200万円以上、複数世帯で年収320万円以上）の人です。

実は「1割」から「2割」への負担見直しは、すでに2022年の10月に実施されましたが、急激な負担増を避けるために配慮措置が行われていました。

具体的には「1割」から「2割」に変わることで、増える負担額を1か月あたり3000円までに抑える仕組みが10月からはなくなり、完全に「2割」負担になります。

厚労省によりますと、配慮措置終了の影響を受ける75歳以上の人はおよそ310万人、平均で年間9000円の負担増と推計されるということです。

なお、75歳以上で現役世代並みの所得がある人の窓口負担は「3割」となっていて、この方々は「3割」から変わりません。