大阪・ＡＢＣテレビ（テレビ朝日系列）は２９日、２０２５年度上半期（３月３１日〜９月２８日）の年間個人視聴率で、全日帯、ゴールデン帯、プライム帯でいずれも１位を獲り、３冠を獲得したと発表した。３冠は昨年度の上半期、下半期に続き３半期連続。昨年度は年度としても１２年ぶりの３冠に輝いている。

全日帯（午前６時〜深夜０時）は３・４％、ゴールデン帯（午後７時〜１０時）は４・９％、プライム帯（午後７時〜１１時）は５・２％だった。ビデオリサーチ調べ。

同局は朝の情報番組「おはよう朝日です」（月〜金曜・前５時）、バラエティー「ポツンと一軒家」（日曜・後７時５４分）に加え、２年ぶりにリーグ制覇を果たしたプロ野球・阪神の「阪神タイガース野球中継」が全体をけん引したと分析。さらに１７日の番組改編会見では「探偵！ナイトスクープ」（金曜・後１１時１７分）と月〜木曜午後１１時台のバラエティー「ナイトｉｎナイト」枠が好調なことに加え、テレビ朝日制作の「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４）が週平均７％を超える高視聴率を維持していると発表した。