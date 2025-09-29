スポニチ

写真拡大

　モデルの亜希（56）が29日、自身のインスタグラムを更新。元夫で元プロ野球選手の清原和博氏（58）が出演したトークショーに現場マネジャーとして帯同したことを明かし、清原氏の最新ショットを披露した。

　「こんにちは　今日は風変わりな投稿になります」と書き出すと、「私のインスタのフォローさんは、色んな方がいてくれます　中でもダントツ上位をしめるのは、野球母ちゃん　シングルマザーさん　お弁当母ちゃん　そして清原さんのファンさんw」と記した。

　続けて「昨日　@daisuke_motoki2 さんが主催するチャリティートークショーがあり、元嫁は現場マネージャーとして帯同してきましたw」と元プロ野球選手の元木大介氏が主催したチャリティーショーに帯同したと明かし、「PLの野村さんと終始笑いに包まれ、舞台袖で見守っていた私が一番大きく笑っていたと　元木さんに指摘されましたw」と振り返った。

　「その時の写真が本日届いたのですが、こんな顔で笑う清原さん久々で…これは清原さんファンの皆様に見て頂きたい！」と笑顔の清原氏のショットをアップ。

　また「たまに2人でご飯食べることあります　ひとことくらいしか話さない日　一度も笑わない日　味わってるかな？と心配になる日　心が泣いてる日」と明かし、「そんな日常の中、あんなに無防備にカラダ中で笑う清原さんの笑顔に、今日はありがとうMAX！」と喜びをつづった。

　「人は誰かの笑顔に救われることがある　その笑った顔の奥にある色々を、人は自分の人生に落とし込む　笑うこと、生きていく中で1秒でも多く増えたらいいなぁ…と改めて思います」とし、「5分くらい待ち受けにしようかな　5分くらい……笑　色んな方に感謝です」と締めくくった。

　亜希は清原氏と2000年に結婚。14年の離婚後はシングルマザーとして2人の息子を育ててきた。