モデルの亜希（56）が29日、自身のインスタグラムを更新。元夫で元プロ野球選手の清原和博氏（58）が出演したトークショーに現場マネジャーとして帯同したことを明かし、清原氏の最新ショットを披露した。

「こんにちは 今日は風変わりな投稿になります」と書き出すと、「私のインスタのフォローさんは、色んな方がいてくれます 中でもダントツ上位をしめるのは、野球母ちゃん シングルマザーさん お弁当母ちゃん そして清原さんのファンさんw」と記した。

続けて「昨日 @daisuke_motoki2 さんが主催するチャリティートークショーがあり、元嫁は現場マネージャーとして帯同してきましたw」と元プロ野球選手の元木大介氏が主催したチャリティーショーに帯同したと明かし、「PLの野村さんと終始笑いに包まれ、舞台袖で見守っていた私が一番大きく笑っていたと 元木さんに指摘されましたw」と振り返った。

「その時の写真が本日届いたのですが、こんな顔で笑う清原さん久々で…これは清原さんファンの皆様に見て頂きたい！」と笑顔の清原氏のショットをアップ。

また「たまに2人でご飯食べることあります ひとことくらいしか話さない日 一度も笑わない日 味わってるかな？と心配になる日 心が泣いてる日」と明かし、「そんな日常の中、あんなに無防備にカラダ中で笑う清原さんの笑顔に、今日はありがとうMAX！」と喜びをつづった。

「人は誰かの笑顔に救われることがある その笑った顔の奥にある色々を、人は自分の人生に落とし込む 笑うこと、生きていく中で1秒でも多く増えたらいいなぁ…と改めて思います」とし、「5分くらい待ち受けにしようかな 5分くらい……笑 色んな方に感謝です」と締めくくった。

亜希は清原氏と2000年に結婚。14年の離婚後はシングルマザーとして2人の息子を育ててきた。