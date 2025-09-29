“BTS＆TXTの弟分”CORTIS、デビュー活動を成功裏に終了！初・最多・1位記録を総なめ「毎瞬間が感動的だった」

「今年最高の新人」CORTISがK-POPに新風を吹き込み、デビュー活動を成功裏に終えた。

【写真】CORTIS、先輩BTS・TXTからの助言明かす！

CORTISは、9月28日放送のSBS『人気歌謡』を最後にデビューアルバム『COLOR OUTSIDE THE LINES』の活動を締めくくった。この日の放送ではジュフンとゴノがスペシャルMCとして登場し、特別な意味を添えた。

8月18日にデビューした彼らは、6週間にわたり音楽番組に出演。タイトル曲『What You Want』、イントロ曲『GO!』、後続曲『FaSHioN』の計3曲を披露し、確かな歌唱力と圧倒的なパフォーマンス力、無限のコンセプト消化力で大きな支持を得た。

（画像＝SBS）CORTIS

メンバー5人は所属事務所BIGHIT MUSICを通じて「すべてが初めてで、毎瞬間が感動的でした。緊張も多かったですが、ファンの皆さんからいただいた愛のおかげで少しずつ成長できました。活動終了後も変わらず交流し、またお会いできるよう努力します」と感謝を伝えた。

さらに「CORTISはまだ始まったばかりだと思っています。もっと成長したいという欲が出てきました。6週間でファンの皆さんと積み上げた大切な思い出を胸に、これからも努力します。音楽番組は終わりましたが、皆さんに会える様々なステージが準備されています。ぜひ期待してください。これからもたくさんの愛と関心をお願いします」と力強い抱負を語った。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）CORTIS

CORTISはデビュー活動を通じて、音楽・振付・映像を共同制作する“ヤングクリエイタークルー”としての存在感を確立。今年デビューした新人の中で「初」「最多」「1位」の記録を総なめにし、楽曲『GO!』に込められた「持ってこい new hit」という宣言を現実にした。特にBTSやTOMORROW X TOGETHERの系譜を継ぎ、BIGHIT MUSICの“ニュー・ヒット”として堂々とその名を刻み、大きな注目を集めている。

デビューアルバム『COLOR OUTSIDE THE LINES』は、今年デビューした新人のアルバムとして初動売上（発売から1週間の販売量／HANTEOチャート基準）1位を記録。これは歴代K-POPグループのデビューアルバムとしては4位にあたる成績で、オーディション番組出身や既デビュー経験のあるメンバーがいないチームであることを踏まえると驚異的な成果だ。9月23日時点で累計販売量は50万枚を突破している。

音源面でも“マルチヒット”を達成し、「今年最高の新人」としての地位を証明した。世界最大の音楽ストリーミングプラットフォームSpotifyの「デイリーバイラルソング・グローバル」では『What You Want』『GO!』『FaSHioN』の3曲が連続で1位を獲得。『GO!』はApple Music Koreaの「今日のTop100」で9月21日〜24日まで4日連続1位を記録し、2025年デビューのボーイズグループで唯一Melon日間チャートにもランクインした。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）CORTIS

さらにアメリカ市場でも存在感を示した。『COLOR OUTSIDE THE LINES』はBillboardのメインアルバムチャート「Billboard 200」（9月27日付）で15位を獲得。これはプロジェクト型グループを除けば、K-POPデビューアルバム史上最高の記録。また、『GO!』が「グローバル200」に、『GO!』『FaSHioN』が「グローバル（米国除く）」にランクインし、その音源パワーを証明した。

さらに9月29日、CORTISはHYBE LABELS公式YouTubeチャンネルで収録曲『Lullaby』のMVを公開。これでデビューアルバム収録の全5曲のMVと、コンセプチュアルパフォーマンスフィルム3本がすべて出揃った。『Lullaby』のMVは、メンバーが練習生時代に自ら企画・撮影・編集した自主制作映像をもとに、アメリカ・ロサンゼルスで撮影。宿舎やプールで無邪気に遊ぶ日常を“コーラの視点”で描き、既成の枠を超えた独創的なアングルが“ヤングクリエイタークルー”としての真価を際立たせている。

（記事提供＝OSEN）

◇CORTIS とは？

2025年8月18日、BTSやTOMORROW X TOGETHERが所属するBIGHIT MUSICからデビューした5人組ボーイズグループ。韓国とカナダのハーフであるMARTIN、香港出身のJAMES、幼少期からキッズモデルとして活躍したJUHOON、そしてグループ最年少のSEONGHYEONとKEONHOで構成されている。作詞・作曲・振り付け・映像制作まで自ら手掛ける“ヤングクリエイタークルー”として注目を集めている。