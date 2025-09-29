IVE・リズ、“80年代スター”を完璧再現！ノスタルジックな歌声に会場感嘆「見ているだけで幸せ」

IVEのリズが1980年代を彷彿とさせるステージを披露し、大きな注目を集めた。

リズは9月27日に放送されたMBCのバラエティ番組『遊ぶなら何する？』（原題）の「80s ソウル歌謡祭」特集に出演し、本選のステージに立った。

この日リズは、純白のミニドレスで可愛らしい雰囲気を演出。ブルーカラーのアイシャドウとパールアクセサリーが、レトロでありながらも洗練されたムードを漂わせ、観客のノスタルジーを刺激した。

（写真＝MBC）リズ

イ・ジヨンの名曲『Wind, Please Be Still』を披露したリズは、まるでタイムスリップしたかのように、80年代のハイティーンスターの魅力を完全に再現した。 明るい笑顔で観客と目を合わせながら簡単な振付を披露し、卓越したコンセプト表現力が光るステージを完成させた。

特に、リズ特有の透き通った清らかな歌声は楽曲に叙情的な感性を加え、安定した高音と繊細なボーカルコントロールで「愛」という複雑な感情を表現した。ステージの没入感を高め、会場から感嘆の声を引き出した。

（写真＝STARSHIPエンターテインメント）リズ

リズのステージが終わると、MCキム・ヒエは「見ているだけでとても幸せになった。この曲は意外と難しいのに、よく表現してくれた」と称賛し、 ユ・ジェソクも「本当にイ・ジヨンさんが来たのかと思った」と驚きを口にした。さらに共演者のユン・ドヒョンも「リズが一番上手だった。ほとんど再現に近い」と絶賛した。

続くインタビューでリズは「ステージ上にダンサーや俳優の方がいなくて一人だったので緊張したけれど、アイドルの経験を活かして一生懸命やってみました」と感想を語った。さらにIVEメンバーの反応について「『明日、頑張ってきてね』『リズの美しい声を世の中に届けてきて』と言ってくれた」と明かし、温かい雰囲気を漂わせた。審査員を務めたチャン・ハンジュン監督も「気づけば一緒に歌っていた。昔を思い出させるステージだった」と評価し、リズを褒め称えた。

同日、各種音楽配信サイトを通じて、リズが歌う『Wind, Please Be Still』の音源が公開され、ステージとはまた違う魅力を感じられるとファンを喜ばせた。

なお、リズが所属するIVEは、10月31日から11月2日までの3日間、ソウル・KSPO DOMEで2度目のワールドツアー『SHOW WHAT I AM』の幕を開ける。

（記事提供＝OSEN）

◇リズ プロフィール

2004年11月21日生まれ。2021年12月1日、6人組ガールズグループIVEのメンバーとしてデビューした。デビュー曲『ELEVEN』をはじめ、『LOVE DIVE』『After LIKE』が3連続ヒットを記録し、一気に人気ガールズグループの仲間入りを果たした。グループではユジンと共にメインボーカルを務める。メンバーによると、恥ずかしがり屋だが、親しくなると気さくでおもしろい一面があるとのこと。