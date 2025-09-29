三食ラーメン、シャワーは10分以内、睡眠時間は4時間？意外とズボラな“国民の初恋”スジの素顔

今年で30歳になる女優ペ・スジ。

【写真】「これ大丈夫？」ペ・スジ、“見えてる”ドレス

Netflixで配信されるドラマ『魔法のランプにお願い』の公開を控え、出演したウェブバラエティ『ピンゲゴ』（原題）で意外性あふれる日常を紹介し、話題の中心となっている。

最近、YouTubeチャンネル「DdeunDdeun」には「秋風はピンゲゴ」というタイトルの新しい動画が公開された。

動画には『魔法のランプにお願い』に出演した女優スジと俳優キム・ウビンが登場。2人は『むやみに切なく』以来、およそ10年ぶりに再会し共演を果たした。今回、作品のプロモーションのために出演した『ピンゲゴ』では、意外性に満ちた日常を明かし、注目を集めた。

2010年にガールズグループmiss Aでデビューした後、映画『建築学概論』で“国民の初恋”と呼ばれるようになったペ・スジ。その清純な美貌とは裏腹に、飾らない日常が視線を引きつけた。

（画像＝『ピンゲゴ』）自身の日常について語るペ・スジ

まず、睡眠パターンについて語る場面で、ペ・スジは「長く寝るほうではない。だいたい4時間くらい」と話し、今回の収録前日は午前2〜3時に寝て午前5時に起きたことを明かした。さらに「昼寝は好きだが、仕事のせいであまりできない。普段は1時間くらいしか寝ない」と説明した。

睡眠の補い方について「長く寝ると逆に疲れるタイプ。だから撮影現場でうとうとすることもある」とし、「それでも日常生活に支障はない。気合を入れても10時間以上寝たことはない」と話した。特に「シンプルに生きることを目標にしているので、眠れなくてもストレスは感じない」と語った。

これに対し、キム・ウビンは「撮影中、スジの疲れた顔を見たことがない」とコメント。ペ・スジは「そうかもしれない。でもモニターの裏で待機しているときは結構寝ている」と答え、“熟睡の秘訣”が現場の「雑音」だと明かされ、笑いを誘った。

また、ペ・スジは「シャワー時間は10分を超えない」と語り、驚きを呼んだ。共演者のヤン・セチャンが「20分は超えない」と言うと、ペ・スジは「髪を乾かすと時間がかかるけれど、現場で乾かせるときはシャワーは10分以内。私も“嵐のようなシャワー”をするタイプ。それも全力でやらないから出るのが早い」と説明した。

食習慣でも意外な一面を見せた。

（写真提供＝OSEN）ペ・スジ

朝食について話すなかで、ペ・スジは「ラーメンが好き。ラーメンを食べると力が湧く感じがする。冷凍の水餃子を入れて食べる」としつつ、「でも朝はそうはしない。現場に行ってカップラーメンを食べる」と明かした。

三食すべてラーメンを食べたこともあるというペ・スジについて、キム・ウビンは「すごく刺激の強い食べ物をよく食べる。どうやって体型を管理しているのかわからない」と語り、ペ・スジは「これから減らそうと思う。健康を少し気にしてみようと思う」と笑顔で答えた。

なお、ペ・スジとキム・ウビンが出演するNetflix『魔法のランプにお願い』は、10月3日に公開される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ペ・スジ プロフィール

1994年10月10日生まれ。2010年デビューのガールズグループ「missA」のメンバーとして、K-POP界の最前線を駆け抜けた。2011年にドラマ『ドリームハイ』で女優デビュー。特に2012年公開の映画『建築学概論』では、“国民の初恋”と称されるほどの人気を得た。2017年12月のmissA解散後も女優としての活躍は目覚ましく、ドラマ『九家の書』『Vagabond/バガボンド』『スタートアップ：夢の扉』『アンナ』『イ・ドゥナ!』、映画『花、香る歌』『白頭山大噴火』などに出演した。