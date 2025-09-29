三度目の“インナーウェア”ルック　豹柄コートに隠された艶やかな肉体　またも視線を奪う大胆スタイル【PHOTO】

女優ムン・ガヨンが、三度目となるインナーウェアルックを披露し話題を集めている。

【写真】空港で下着姿のムン・ガヨン

ムン・ガヨンは9月28日、自身のインスタグラムに複数の写真を投稿した。

公開された写真には、アンバサダーを務める高級ブランドのファッションショーに出席したムン・ガヨンの姿が写っていた。長い黒髪にウェーブをかけ、色気を引き立てるメイクで清楚なイメージを脱ぎ捨て、新たな魅力をアピールしている。

特に注目を集めたのはインナーウェアルックだ。ムン・ガヨンはデニムにレースがあしらわれた黒のインナーを合わせ、その上からヒョウ柄の華やかなコートを羽織っていた。カジュアルさと華やかさを融合させた、大胆な装いだった。

（写真＝ムン・ガヨンInstagram）

なおムン・ガヨンは今月17日、仁川（インチョン）国際空港からインドネシア・ジャカルタへ出国した際にも、衝撃的なインナーウェアルックで登場し、注目を浴びていた。

（記事提供＝OSEN）

◇ムン・ガヨン プロフィール

1996年7月10日生まれ。ドイツで生まれ、小学校3年生の時に帰国した。そのため、韓国語、英語、ドイツ語が堪能なことで知られる。2006年の映画『師匠の恩恵』（原題）で子役デビュー。ドラマ『王家の家族たち』『魔女宝鑑〜ホジュン、若き日の恋〜』『嫉妬の化身〜恋の嵐は接近中！〜』『その男の記憶法』などで主演を務めた。同じ子役出身であるApinkのキム・ナムジュと親しい仲。2018年のドラマ『偉大な誘惑者』で共演した俳優ウ・ドファンと2度の熱愛説が報じられたが、即否定している。人気ウェブ漫画の実写ドラマ『女神降臨』では主人公を務めた。