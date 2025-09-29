近藤千尋、娘の運動会での親子競技ショット公開「思いっきり走ってる」「素敵」と反響
【モデルプレス＝2025/09/29】モデルでタレントの近藤千尋が、9月29日までに自身のInstagramを更新。娘の幼稚園運動会での様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】近藤千尋、運動会で娘と走るプラベショット
近藤は「最近は娘たちの成長を感じる行事が沢山あって毎回涙している。。笑」と子育ての日々を振り返り、娘のピアノ発表会や幼稚園の運動会での様子を投稿。娘と一緒に親子競技で全力疾走する写真も公開し、「幼稚園の運動会もついに終わってしまい…寂しい気持ち 親子で全力で走ったね」と運動会での思い出を綴っている。
この投稿に、ファンからは「素敵」「思いっきり走ってる」「微笑ましい」「子育て頑張ってる」「感動的」「素敵なママ」といった声が上がっている。
近藤はジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第1子となる長女、2019年10月に第2子となる次女を出産。2024年8月26日に第3子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
