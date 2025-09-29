週明け２９日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比３６５．９１ポイント（１．４０％）高の２６４９４．１１ポイントと３日ぶりに反発している。本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）も９８．０３ポイント（１．０５％）高の９４０１．１３ポイントと反発した。売買代金は１５９９億８９４０万香港ドルとなっている（２６日前場は１６５４億９１７０万香港ドル）。

投資家心理がやや上向く流れ。米利下げサイクルの期待が高まったことや、中国企業の業績改善が材料視されている。８月の米個人消費支出（ＰＣＥ）物価指数が２６日公表され、上昇率は予想に一致。インフレ圧力が想定の範囲内におさまったとの見方が広がり、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が年内に追加利下げをするとの観測が維持された。また、中国の国家統計局は２７日、８月の工業企業利益は同月比で２０．４％増加し、７月の１．５％減から一転して大幅に増加したことを明らかにしている。ただ、上値は限定的。中国の大型連休を前に様子見ムードも漂っている。中国では今週、国慶節・中秋節の大型連休がスタート。本土市場は１〜８日まで、香港市場は１日と７日が休場だ。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、マカオ・カジノの金沙中国（１９２８／ＨＫ）が５．７％高、民営教育サービス事業者の新東方教育科技集団（９９０１／ＨＫ）が５．５％高、医療サービス企業の阿里健康信息技術（アリババ・ヘルス：２４１／ＨＫ）が４．２％高と上げが目立った。

セクター別では、カジノが高い。金沙中国のほか、新濠国際発展（２００／ＨＫ）が９．３％、澳門博彩ＨＤ（８８０／ＨＫ）が５．８％、銀河娯楽集団（２７／ＨＫ）が３．７％ずつ上昇した。今週始まる中国の連休では、およそ２３億人が国内外に移動すると予測されている。レジャー関連の支出も増加すると期待された。

クラウドや半導体の銘柄群もしっかり。微盟集団（２０１３／ＨＫ）が３．４％高、金蝶国際軟件集団（２６８／ＨＫ）が２．５％高、万国数拠ＨＤ（９６９８／ＨＫ）が１．７％高、晶門半導体（２８７８／ＨＫ）が７．１％高、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が３．８％高で引けた。

中国の証券セクターも物色される。中信証券（６０３０／ＨＫ）が７．２％高、広発証券（１７７６／ＨＫ）が６．６％高、華泰証券（６８８６／ＨＫ）が６．５％高、国聯証券（１４５６／ＨＫ）が５．４％高で前場取引を終えた。中国金融当局が２６日、外国人投資家の債券取引など本土市場アクセスを拡大すると通達。収益増につながると期待された。

半面、新興ＥＶ（電気自動車）関連はさえない。浙江零ホウ科技（９８６３／ＨＫ）と小米集団（１８１０／ＨＫ）がそろって２．１％、小鵬汽車（９８６８／ＨＫ）が１．９％、蔚来集団（９８６６／ＨＫ）が１．５％ずつ下落した。産業統制の動きが懸念されている。中国商務部は２６日、来年１月１日から電気自動車（ＥＶ）輸出に免許取得を義務付けると発表。輸出に許可が必要となり、自動車市場の統制が厳格化される。浙江零ホウについては、「業務上の契約トラブルに絡み強制執行を受けた」と一部メディアが報じたことを引き続き嫌気した。

本土マーケットは３日ぶりに反発。主要指標の上海総合指数は、前営業日比０．１３％高の３８３２．９０ポイントで前場の取引を終了した。証券が高い。素材、消費関連、不動産、インフラ関連、ハイテクの一角なども買われた。半面、銀行は安い。エネルギー、医薬、公益も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）