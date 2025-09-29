実業家・西村博之（ひろゆき）氏（48）が29日に自身のX（旧ツイッター）を更新。自民党総裁選に立候補している5候補の英語対応についてつづった。

総裁選に立候補している小泉進次郎農相、小林鷹之元経済安全保障担当相、茂木敏充前幹事長、林芳正官房長官、高市早苗前経済安保担当相は28日、「ニコニコ生放送」などで配信された「総裁候補vs中高生『日本の未来』討論会」に登壇。

中学・高校生約30人と意見を交わす中で、米ニューヨークに住んでいたため日本語が得意ではないという生徒から英語での回答を求められた際、小泉氏は「正確にお伝えしたいので」と日本語で回答した。米ハーバード大大学院修了の小林氏は「Let me speak in Japanese.」と話した後で日本語で回答。

これに対し「正当な理由があって子どもが英語で答えを求めているんだから、英語で答えるべき」とするXユーザーのポストを引用したひろゆき氏は「『日本語が得意ではないので英語でお願いします』と、英語で言われても英語で返さない小泉さん・小林さんのお二人は話せないと思われても仕方ないよね」と投稿。

茂木氏と林氏は英語で対応し、高市氏は「When,I was 24-years-old.Why,I love Japan very much.」と答えており、「今回はきちんと英語対応した高市さんは好印象。茂木さん、林さんは安定の英語対応」とつづった。