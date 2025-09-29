中日ドラゴンズ選手会と株式会社中日ドラゴンズは29日、能登半島にて起きた災害で被災された方を支援するため、チャリティーオークション「能登とともに -with Dragons-」を開催することになったと発表した。

今回は選手使用済み野球道具に各選手の直筆サインを入れて出品。収益金全額（一部諸経費を除く）は、能登半島で被災された方々の救援に役立てる予定だ。

〈出品期間〉

2025年9月29日（月）13：00頃から2025年10月5日（日）23：00頃まで

▼ 藤嶋健人選手会長コメント

「能登半島地震やその後の災害で被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。中日ドラゴンズとして、そしてプロ野球選手として、少しでも被災地の皆さまの力になれるよう、復興支援のチャリティー活動を行うことといたしました。僕たちは日頃から、ファンの皆さんに支えられて野球ができています。だからこそ、困難な状況にある方々に、今度は僕たちが恩返しをする番だと思っています。被災された方々が一日も早く、安心して日常を取り戻せるよう、チーム一丸となって支援に取り組んでまいります。どうか、皆さまの温かいご協力をよろしくお願いいたします」