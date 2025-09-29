「ちいかわベーカリー」1周年記念商品が登場へ！ 「さすまたスティックパイ」などラインナップ
東京・表参道の東急プラザ表参道「オモカド」にある常設店舗「ちいかわベーカリー」の1周年を記念した「『ちいかわベーカリー』1st Anniversary Celebration」が、10月25日（土）より実施される。
【写真】ちいかわのポシェットや報酬袋をイメージしたパンも登場！ 1周年記念商品一覧
■オリジナルグッズも用意
今回開催される「『ちいかわベーカリー』1st Anniversary Celebration」は、10月29日（水）に迎える「ちいかわベーカリー」の1周年をお祝いし、ともにその歩みを見守り続けた利用客への感謝を込めたパンやオリジナルグッズを展開する企画。
パンは、ちいかわのポシェットや報酬袋をイメージした一品や、ちいかわやハチワレのさすまたやうさぎの討伐棒をイメージした甘いスティックパイやチーズパン、うまカレー（鬼）味の「ちいかわラスク」など、ちいかわたちの魅力が詰まったさまざまなラインナップがそろう。
また、サンドされたちいかわ、ハチワレ、うさぎをデザインした「ちいかわベーカリー トレー」のほか、「ちいかわベーカリー キャンディ入り巾着」などプレゼントにもぴったりなオリジナルグッズも用意。
さらに、「1周年オリジナルマット缶バッジ」がもらえる購入特典や、東急プラザ表参道「オモカド」および「ハラカド」の対象店舗との連動企画、「おもはらの森」に「ちいかわベーカリー」1周年を記念したムック本「ちいかわとあそぶっく ちいかわベーカリー特大号」（KADOKAWA／10月28日発売予定）の付録のワゴンをイメージしたドリンクスタンドが期間限定で登場するなど趣向を凝らしたキャンペーンが多数展開される予定だ。
