美人台湾チアの“意外な経歴” 医大卒で今季加入…フォロワー29万人で人気急上昇
「Rakuten Girls」の彭彭さんは医大出身
日本のファンからも熱視線が向けられる台湾プロ野球6球団のチアリーダー。パ・リーグインサイトでは、台湾プロ野球チアの先駆けであり、台湾独自の応援スタイルの礎を築いた「Rakuten Monkeys」専属チアリーダー「Rakuten Girls」の2025シーズンメンバーに一問一答を実施した。
今回紹介するのは、背番号87・彭彭（ポンポン）さん。1月8日生まれ、156センチ。趣味は卓球、中国ゴマ、アニメを見ること。
台湾プロバスケットボールリーグ（TPBL）の「Taipei Taishin Mars」のチアチーム「Taishin Wonders」としても活動している彭彭さん。台北医学大学口腔衛生学科を卒業し、歯科関係の仕事をしていた経歴も。自身のインスタグラムのフォロワー数は29万人を誇る、今季加入した新メンバーだ。
新加入の彭彭さんに一問一答
◯自分の性格を一言で表すと？
「仲良くなるのに時間がかかる」
◯得意なことは？
「スポーツの習得はかなり早いです」
◯苦手なことは？
「歌うこと」
◯「〇〇」が大好き！
「猫、日向ぼっこ、音楽を聞くのが好き！」
◯リラックスしたいときには何をする？
「寝る、音楽を聞く、携帯をいじる」
◯人生の最後に食べたいものは？
「春水堂（台湾創業のタピオカミルクティー発祥の店）」
◯苦手な食べものは？
「レバー、刺身、甘いパン」
◯生まれ変わったら何になりたい？
「また私になりたい」
◯携帯の待受画像は？
「自分」
◯つい買ってしまうものは？
「コスメ」
◯いつも持ち歩いているものは？
「制汗剤」
「これまで4回東京に行きました」
◯人生で1番感動したことは？
「撮影モデル時代からチアリーディングチームへの参加に至るまで、私の成長を見守ってくれた方々からたくさんのフィードバックをいただいたこと。なかにはカードを書いてメッセージを送ってくださる方もいらっしゃいました」
◯Rakuten Girlsとして活動していなかったら何をしてると思う？
「撮影モデル」
◯メンバー〇〇のここがすごい！
「笑笑はとても思いやりがあって、気配り上手です。Kiraは最初からプレッシャーを感じずに付き合えた数少ないひとりです。彼女は思いやりのある人です」
◯お気に入りの美容グッズは？
「美容グッズではないですが、鳳凰電波という医療美容治療です」
◯美容を維持するためにやっていることは？
「毎日体重を測り、カロリーを計算する」
◯日本で印象に残っていることは？
「これまで4回東京に行きました。焼肉とラーメンがおいしかったです」
◯2025シーズンの意気込みを聞かせて！
「昨年の自分を超えて、進歩していきたいです」
◯最後に日本のファンへ一言！
「たくさん応援してくださるとうれしいです！」（「パ・リーグ インサイト」編集部）
（記事提供：パ・リーグ インサイト）