「Rakuten Girls」の彭彭さんは医大出身

日本のファンからも熱視線が向けられる台湾プロ野球6球団のチアリーダー。パ・リーグインサイトでは、台湾プロ野球チアの先駆けであり、台湾独自の応援スタイルの礎を築いた「Rakuten Monkeys」専属チアリーダー「Rakuten Girls」の2025シーズンメンバーに一問一答を実施した。

今回紹介するのは、背番号87・彭彭（ポンポン）さん。1月8日生まれ、156センチ。趣味は卓球、中国ゴマ、アニメを見ること。

台湾プロバスケットボールリーグ（TPBL）の「Taipei Taishin Mars」のチアチーム「Taishin Wonders」としても活動している彭彭さん。台北医学大学口腔衛生学科を卒業し、歯科関係の仕事をしていた経歴も。自身のインスタグラムのフォロワー数は29万人を誇る、今季加入した新メンバーだ。

新加入の彭彭さんに一問一答

◯自分の性格を一言で表すと？

「仲良くなるのに時間がかかる」

◯得意なことは？

「スポーツの習得はかなり早いです」

◯苦手なことは？

「歌うこと」

◯「〇〇」が大好き！

「猫、日向ぼっこ、音楽を聞くのが好き！」

◯リラックスしたいときには何をする？

「寝る、音楽を聞く、携帯をいじる」

◯人生の最後に食べたいものは？

「春水堂（台湾創業のタピオカミルクティー発祥の店）」

◯苦手な食べものは？

「レバー、刺身、甘いパン」

◯生まれ変わったら何になりたい？

「また私になりたい」

◯携帯の待受画像は？

「自分」

◯つい買ってしまうものは？

「コスメ」

◯いつも持ち歩いているものは？

「制汗剤」

「これまで4回東京に行きました」

◯人生で1番感動したことは？

「撮影モデル時代からチアリーディングチームへの参加に至るまで、私の成長を見守ってくれた方々からたくさんのフィードバックをいただいたこと。なかにはカードを書いてメッセージを送ってくださる方もいらっしゃいました」

◯Rakuten Girlsとして活動していなかったら何をしてると思う？

「撮影モデル」

◯メンバー〇〇のここがすごい！

「笑笑はとても思いやりがあって、気配り上手です。Kiraは最初からプレッシャーを感じずに付き合えた数少ないひとりです。彼女は思いやりのある人です」

◯お気に入りの美容グッズは？

「美容グッズではないですが、鳳凰電波という医療美容治療です」

◯美容を維持するためにやっていることは？

「毎日体重を測り、カロリーを計算する」

◯日本で印象に残っていることは？

「これまで4回東京に行きました。焼肉とラーメンがおいしかったです」

◯2025シーズンの意気込みを聞かせて！

「昨年の自分を超えて、進歩していきたいです」

◯最後に日本のファンへ一言！

「たくさん応援してくださるとうれしいです！」（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）