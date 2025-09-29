「本日のカウントダウン断念なり」

NHK連続テレビ小説「ばけばけ」のヒロイン・郄石あかり(22)＝宮崎県出身＝の狄牡薀轡腑奪鉢瓩反響を呼んでいる。

物語は明治時代の島根・松江が舞台。郄石は、怪談を愛する没落士族の娘・松野トキを演じている。

自身のインスタグラムで、29日の初回放送まで毎日投稿していたが、この日は「トキ本日のカウントダウン断念なり。マネージャー」と投稿。撮影の合間に眠ってしまった写真を3枚投稿し「#おぬしはろくろっ首か #ばけばけ #放送まであと3日」とハッシュタグをつけた。

ファンからは「首の角度が心配になりました。撮影頑張ってくださいね」「可愛すぎて笑っちゃったよ」「赤ちゃんすぎるかわいい。おつかれさまです！たくさんねてね」と声援が届いている。 「ばけばけ」は全25週125回)。作・ふじきみつ彦、音楽・牛尾憲輔、主題歌・ハンバート ハンバート「笑ったり転んだり」。小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)とその妻・セツがモデル。明治時代の島根・松江を舞台に、怪談を愛する没落士族の娘・松野トキ(郄石あかり)と、異国から来た英語教師、レフカダ・ヘブン(トミー・バストウ)の心の交流と夫婦としての歩みを描く。



