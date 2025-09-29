杉浦太陽、第5子が誕生して1ヶ月…仕事復帰した生活スタイル告白「日々大変」
5児の父でタレントの杉浦太陽（44）が29日、都内で行われた『Ameba教育Meetup』に登場した。妻でタレントの辻希美（38）との間に今年8月、次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生したばかりの杉浦が、現在の生活スタイルを明かした。
【写真】小さくてカワイイ…希空ちゃん以来の女の子にメロメロな杉浦太陽
杉浦と辻は、2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ・17）、10年12月に長男・青空さん（せいあ・14）、13年3月に次男・昊空さん（そら・12）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・6）、今年8月に次女・夢空ちゃんが誕生した。
7年ぶりの育児＆18年ぶりの女の子の育児に奮闘する杉浦。8月には育休を取得して妻と家のサポートをしたといい「妻がいない間のワンオペも大変だったんですけど、産後のリズムをとることも大変でした」と語る。
育休が終わり仕事もしている現在は「日々大変」だと笑い、「子育てをやりながら、学校に送り出して、仕事に来るっていう（生活スタイル）。ミルクも夜10時、0時半、朝3時半、朝6時と起きて、7時半ごろ授乳しているときに子どもたちを起こして、朝ごはん食べさせて仕事の準備をしながら…みたいな。そのリズムが大変かもしれないです」と5児の子育てをする父の生活スタイルを明かした。
また「母乳とミルクの混合でやっているので、ミルクの時は僕がやって、母乳の時は任せて。でも、母乳の時はやることがないので、起きてずっと見てますね（笑）。妻は起きていてほしいというタイプなので、メンタル的なサポートも大事」とも語っていた。
同イベントは、塾情報サービス「Ameba塾探し（アメーバ塾探し）」が、教育事業を発信することを目的に、2025年7月より定期開催している教育系ブロガー向けイベント。
