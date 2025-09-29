元NHKでフリーアナウンサーの中川安奈（31）が28日深夜に放送されたテレビ朝日「有吉クイズ」（日曜深夜0・40）に出演した。

この日は、「動いていないLINEグループを既読にできる？」と題した企画を実施。長らく稼働していないLINEグループにメッセージを送り、3分以内に既読がつけばチャレンジ成功というもの。

今回動かすのは、大学時代のゼミの女子メンバー60人が集まった中川のLINEグループ。近年はゼミのメンバーと会っておらず、まず「お久しぶりです！久しぶりにみなさんのこと思い出したけど元気ですか？」と送って様子を見ることに。

既読はつくが返信がなく、MCの有吉弘行は「どうも嫌われてそうなイメージがある。お話をうかがってると」と大イジり。中川は「そんなことないはずです！」と否定した。

過去には、フリーアナウンサー森香澄やお笑いコンビ・納言の薄幸が同企画に参加していて、出演者の霜降り明星・せいやは「森さんもなかなか返ってこなかった」「森さん退会させられましたからね。最後押し出されてた」と回想。有吉は「逆に幸はすぐに返ってきて。やっぱりいいやつなんだなと思った」と語った。

中川のメッセージに対し徐々に既読は増えるが、誰からも反応はなし。中川は「これは私のフィールドじゃないかもです。超仲良しがいるわけじゃないから、別のとこだったらちゃんと返信くる」と力説した。

すると、1人からメッセージ、数人からスタンプが送られてきた。中川は「久しぶりにみんなでご飯でもどうですか？」と呼びかけ。この時点で14人が既読しており、有吉が「自覚はありますか？そんなに好かれてないっていう」と質問すると、中川は「あるかもしれない」と答えた。

その後、メッセージもスタンプも届かなくなり、最後に中川は反応してくれたメンバーに向けて「ありがとね！また行こうね！」と送信した。