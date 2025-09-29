女優の伊原六花（26）が29日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。食事に誘う時のメッセージ内容について、不満をぶちまけた。

この日番組では「あなたはどっち？陽キャvs陰キャ 徹底討論SP」として、出演者が各自のキャラクターを分析。“陰キャ”を自認する伊原は、“陽キャ”への不満として「“バーベキューするから来なよ”だけのLINE」を挙げた。

「これはホントに嫌で」と伊原。「私はできれば、初めましての人とのご飯って凄く苦手で」と切り出し、「好きな人とおいしいご飯を食べたいだけなのに、こう言われると、言ってくれた人のことは好き。だが、誰が来て、どの場所で、どの規模の。何を手土産にしたらいいかも分からないし、これだけで誘ってくる人の意味があんまり分からなくて」とぶちまけた。

さらに「きっと“初めまして”ばっかりだろうし、これはなんか、私だったらこれは誘えないって思いますね」と告白。その結果、お誘いへの返事として「だいたい風邪を引くか、急に体調が悪くなっちゃったりとか、緊張して。急に明日の朝の仕事が速くなるか、どっちかです」と笑わせていた。