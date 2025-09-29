エコモット<3987.T>は続伸。前週末２６日の取引終了後、融雪システム遠隔監視ソリューション「ゆりもっと」が、荏原<6361.T>北海道支社に採用されたと発表しており、好材料視されている。



「ゆりもっと」は、既設の融雪用ボイラーにモバイル通信端末とカメラを取り付け、遠隔から運転を制御するＩｏＴソリューション。現地の気象情報や画像データをもとに稼働判断を行うことで、従来のセンサー制御による誤作動や、不要な燃料消費を防止するほか、２４時間体制の運用代行により、効率的で信頼性の高い融雪管理を実現するとしている。



出所：MINKABU PRESS