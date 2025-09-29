「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２９日午後１時現在でアウンコンサルティング<2459.T>が「買い予想数上昇」３位となっている。



アウンはＳＥＯコンサルティングを主力に、訪日外客向けのインバウンドプロモーションなどを手掛ける。今月１８日に生成ＡＩ検索に対応した「多言語ＳＥＯコンテンツ制作サービス」の提供を開始することを発表しており、これが改めて材料視される可能性もある。株価は２００円台と低位にあり急騰習性を有していることもあって、個人投資家を中心とした短期資金などに注目されているもようだ。



出所：MINKABU PRESS